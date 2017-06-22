Роскомнадзор разблокировал Google, решив проблему с букмекерами

Роскомнадзор подтвердил, что блокировка российского домена Google не была случайной.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что сайт google.ru был внесен в список запрещенных сайтов Роскомнадзора. Это было сделано по требованию Федеральной налоговой службы.

Роскомнадзор исключил российский домен поисковика Google из реестра запрещенных сайтов. Глава ведомства Александр Жаров сообщил журналистам «Интерфакса», что блокировка не была случайной, однако благодаря содействию Google проблему удалось быстро решить.

«Действительно, с ресурса google.com шел редирект на букмекерскую контору, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Google в настоящее время решение выполнил, все убрал и ресурс, соответственно, вынесен из единого реестра», — пояснил Жаров.