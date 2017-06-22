Общество
Источник: "Интерфакс"
16:40, 22 Июня 2017 Версия для печати

Роскомнадзор разблокировал Google, решив проблему с букмекерами

Роскомнадзор подтвердил, что блокировка российского домена Google не была случайной.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что сайт google.ru был внесен в список запрещенных сайтов Роскомнадзора. Это было сделано по требованию Федеральной налоговой службы.

Роскомнадзор исключил российский домен поисковика Google из реестра запрещенных сайтов. Глава ведомства Александр Жаров сообщил журналистам «Интерфакса», что блокировка не была случайной, однако благодаря содействию Google проблему удалось быстро решить.

«Действительно, с ресурса google.com шел редирект на букмекерскую контору, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Google в настоящее время решение выполнил, все убрал и ресурс, соответственно, вынесен из единого реестра», — пояснил Жаров.

читайте также:"Википедия" не желает подчиняться российским законам, сказал юрист
Скандал "Википедии" и Роскомнадзора: кто же проиграл?
Решение Роскомнадзора заблокировать «Википедию» стало мощным пиаром для интернет-энциклопедии, заявил эксперт »

читайте также:
Интернет-омбудсмен РФ призвал не винить Google в "декоммунизации" Крыма
Дмитрий Мариничев назвал скандал с «декоммунизацией» крымских населённых пунктов технической ошибкой Google »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году
18:06, 22 Июня 2017
Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года
»
Продажи нового поколения Mazda CX-5 в РФ стартуют 1 июля 2017-го
17:27, 22 Июня 2017
Представители Mazda сообщили, что самый экономный вариант новой CX-5 обойдется автолюбителям в 1 431 тыс. рублей
»
Патриотизм важнее знаний, или Назад в пещеру
17:16, 22 Июня 2017
Обозреватель Sobesednik.ru — о странном указании Путина: любовь к Родине — на первом месте, знания — на втором
»