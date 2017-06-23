Общество
Источник: РИА "Новости"
07:43, 23 Июня 2017 Версия для печати

На закрытую в Балашихе свалку продолжат свозить чистые грунты

Власти Балашихи закрыли полигон твердых бытовых отходов «Кучино» по просьбе президента Владимира Путина.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава РФ приказал в течение месяца закрыть гигантскую свалку, на которую во время «Прямой линии» пожаловались жители Балашихинского района Подмосковья.

Полигон «Кучино», на котором мусор в огромных количествах складировался последние 50 лет, закрыт по приказу президента, пишет РИА «Новости». Об этом сообщил глава Министерства экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Полигон закрыт, на сегодняшний день проводятся мероприятия по ЧС. Необходимо будет провести дообследование полигона, ущерб, который наносится полигоном окружающей среде, будет ликвидирован», — сказал Коган.

Министр добавил, что проект рекультивации полигона находится в разработке и будет готов в ближайшие дни.

«Полигон больше не будет работать на приём мусора, но он будет работать на приём чистых грунтов. Их необходимо завести сюда в большом количестве. Это делается для того, чтобы придавить отходы, которые завозились, ликвидировать запах, предотвратить возгорание. Через два дня начнёт обслуживаться полигон, его нельзя оставлять в таком виде», — подчеркнул глава ведомства.

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