Политика
Источник: РИА "Новости"
14:43, 22 Июня 2017 Версия для печати

Путин потребовал закрыть свалку в Балашихе в течение месяца

Президент РФ Владимир Путин потребовал подготовить экспертизу свалки в Балашихе в самые короткие сроки.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что жители Балашихи во время «Прямой линии» попросили Владимира Путина помочь разобраться со свалкой, которую, по их словам, можно увидеть из космоса.

22 июня Путин обратился к главе Минприроды Сергею Донскому и потребовал, чтобы свалка была закрыта в течение месяца.

«Вот послушайте меня. Чтобы [губернатор Московской области Андрей] Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку. Документы, которые должны быть подготовлены — я не хочу здесь заниматься вещами, которые невозможны к исполнению — должны быть подготовлены в самые короткие сроки, я имею в виду вот эту экспертизу: геологию, состав вот этого мусора и так далее», — цитирует Путина РИА «Новости».

Президент также отметил, что через месяц он спросит, «что сделано», с Донского и Воробьева.

Ранее Сергей Донской сказал, что глава Подмосковья должен написать заявку, чтобы получить средства на экспертизу и ликвидацию свалки. «Считайте, что написал. К концу дня она точно будет, эта заявка», — сказал Путин.

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