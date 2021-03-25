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Набиуллина заверила, что цены на недвижимость перестанут расти

Глава Центробанка призывает не спешить с покупкой квартиры. Упадут ли цены, она не знает, но хотя бы перестанут расти

Фото: Global Look Press

Эльвира Набиуллина

По словам председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, Россия прошла пик периода роста цен на объекты недвижимости. Она также призвала граждан не спешить брать кредиты на покупку жилья.

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость. И мы сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами», — сказала глава Банка России в эфире федерального телевидения, добавив, что не стоит под давлением эмоций «спешить брать сейчас ипотечный кредит».

Необходимость в ипотеке Набиуллина призывает решать исходя из индивидуального положения каждой конкретной семьи.

При этом однозначного ответа на вопрос о возможности снижения стоимости квадратного метра глава ЦБ дать не смогла, отметив, что, как минимум, не должно быть роста.

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