Чиновники в Петербурге обвинили семью в рождении второго ребёнка

В Петербурге районная прокуратура инициировала судебное разбирательство в отношении местных чиновников. Администрации придётся ответить по иску, согласно которому молодой семье было отказано в постановке на учёт в статусе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Когда в семье родился второй ребёнок, родители попробовали добиться переезда в квартиру по договору социального найма. Пара с двумя детьми проживает в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. А по действующим нормам на каждого человека должно приходится не менее девяти метров.

«Было бы странно заподозрить семью в том, что они заводят ребёнка исключительно из злонамеренных соображений о получении квартиры по договору социального найма. Но в администрации, видимо, расценили их действия именно так»

, – говорится в сообщении на сайте Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Родителей обвинили в намеренном ухудшении жилищных условий и отказали в постановке на учёт. В правозащитном ведомстве откликнулись на жалобу молодой семьи и привлекли к проверке районную прокуратуру, которая встала на защиту родителей.