«Всех всё устраивает»: Эксперты объяснили, почему в едином госсервисе аренды нет смысла

Минстрой заявил, что уже разработал единую государственную систему, в которой, по задумке, будут проходить все платежи и заключаться все договоры между арендодателями и арендаторами. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже весной. По нему тех, кто не пользуется системой, должны штрафовать на сумму до пяти тысяч.

Эксперты уверены, что никакого смысла в этом нет. Наоборот, испугавшись нововведения арендаторы всё больше начнут уходить в «тень». При этом никаких механизмов для отслеживания нарушителей нет — они просто будут продолжать сдавать квартиры в обход законодательства:

«Есть квартиры, которые сдаются годами и даже десятилетиями — там постоянный арендатор у хозяина, они встречаются раз в месяц для оплаты, и всех все устраивает. Им не нужна цифровая система для того, чтобы узаконить свои отношения»,

— объясняет РБК управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. По её словам, в стране прямо сейчас могут лежать сотни тысяч бумажных договоров аренды, которые не видны для государства и оценить их количество просто невозможно.

Те, кто решит пользоваться этой системой, скорее всего и так будут исправно вносить в неё данные и штрафовать их не потребуется, а те, кто решит сдавать жилье в обход государства, никаких проблем также не испытает:

«Штраф им может быть выписан только в том случае, если они добровольно придут в налоговую и заявят: мы сдаем квартиру и не платим налог с дохода от аренды». Ситуация сюрреалистическая».

Управляющий партнер «Метриум» Надежда Коркка, как и управляющий партнер «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов, объясняет: чтобы стимулировать выход из «тени», нужно не угрожать людям штрафами и «закручиванием гаек», а упрощать процессы. «Надо привлекать граждан удобством сервиса и какими-то льготами», — говорит Надмитов, добавляя, что если Федеральная налоговая служба не в состоянии найти те платежи, которые поступают арендодателю, то всё это выродится в «борьбу с ветряными мельницами».

Эксперты добавляют, что кроме принятия закона нужно ещё сделать систему действительно прозрачной, чтобы она хорошо работала и позволяла отслеживать ситуацию на рынке. В этом случае и только в долгосрочной перспективе рынок может принять единую площадку как удобный инструмент, позволяющий повысить доверие между контрагентами.