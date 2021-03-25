-Маленькие студии на вторичном рынке - часто проблемные объекты. Это или бывшие нежилые помещения на первых этажах, или комнаты в многокомнатных квартирах, переделанные в студии со своими санузлами. Здесь тоже часты незаконные перепланировки и перенос мокрых зон, что чревато не только проблемами с перепродажей квартир, но и частыми авариями, засорами в канализаци., - прокомментировал "Собеседнику" генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Новостройки также постепенно "ужимают" площади. Ранее "Собеседнику" в компании "Метриум" рассказали, что уменьшение площади квартир и удорожание стоимости одного квадратного метра - сейчас главные тренды на рынке недвижимости.

На днях также стало известно, что один из ЖК на востоке столице в районе Вешняки предлагает покупателям апартаменты средней площадью 16,7 метров. А самые маленькие лоты - всего по 9 метров. Сколько будут стоить такие "малютки", застройщик пока не объявил.