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Стали известны площадь и цена самой маленькой квартиры в Москве на продажу

Риэлтор рассказал, стоит ли покупать современные малогабаритки

Фото: Мир квартир

Самая маленькая квартира продается в районе Братеево, на юге Москвы, сообщил "Собеседнику" портал "Мир квартир". Ее площадь – 11,5 кв. м, высота потолков – 2,6 м. Жилье расположено на первом этаже типовой 17-этажки, построенной в 1996 году. 

-Дома серии П-44, аналогичные «панельке» на Борисовских прудах, где продается квартира-студия, появились в столице в 1975 году. Никаких студий в них, конечно, не предусматривалось. Можно предположить, что жилье появилось вследствие разделения более крупной квартиры с последующим устройством санузла, где также поместился поддон для душа. В студии установлена металлическая дверь. А стоит такая малогабаритная недвижимость 2,85 млн рублей, - рассказал "Мир квартир" "Собеседнику".

Фото: Мир квартир
Самая маленькая квартира на вторичном рынке Москвы

-Маленькие студии на вторичном рынке - часто проблемные объекты. Это или бывшие нежилые помещения на первых этажах, или комнаты в многокомнатных квартирах, переделанные в студии со своими санузлами. Здесь тоже часты незаконные перепланировки и перенос мокрых зон, что чревато не только проблемами с перепродажей квартир, но и частыми авариями, засорами в канализаци., - прокомментировал "Собеседнику" генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Новостройки также постепенно "ужимают" площади. Ранее "Собеседнику" в компании "Метриум" рассказали, что уменьшение площади квартир и удорожание стоимости одного квадратного метра - сейчас главные тренды на рынке недвижимости.

На днях также стало известно, что один из ЖК на востоке столице в районе Вешняки предлагает покупателям апартаменты средней площадью 16,7 метров. А самые маленькие лоты - всего по 9 метров. Сколько будут стоить такие "малютки", застройщик пока не объявил.

Маленькие квартиры и студии в Москве стали покупать чаще
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