Маленькие квартиры и студии в Москве стали покупать чаще

Главным трендом, актуальным для первичного рынка «старой» Москвы управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка назвала снижение средней площади квартир в продаже.

-К примеру, в августе 2021 года средний метраж в проектах массового сегмента по сравнению с тем же месяцем 2020 года сократился на 10,2% (с 56,8 кв.м. до 51 кв.м.), в бизнес-классе – на 4,2% (с 73,7 кв.м. до 70,6 кв.м.), - рассказала Надежда Коркка "Собеседнику". - Это происходит из-за ребалансировки предложения застройщиков в сторону более доступных вариантов меньшей площади, вызванной фактическим завершением льготной ипотеки в столице с 1 июля 2021 года.

Но и покупательский интерес сейчас смешается в сторону более компактных лотов - многим приходится умерить свои аппетиты по финансовым причинам.

-Так, в августе 2021 года фиксировалось снижение спроса на все типы квартир (в диапазоне 18,2-37,5%) за исключением студий, количество сделок с которыми увеличилось на 45,8%, - продолжила эксперт. - Безусловно, подобные процессы сложно назвать позитивными. Однако сокращение площадей не всегда приводит к снижению комфортности проживания. К примеру, немало студентов или молодых пар без детей именно благодаря появлению студий и однокомнатных квартир небольшого метража смогли решить свой жилищный вопрос. К тому же с каждым годом набирают популярность лоты евроформата, которые отличаются максимальным полезным использованием площади.