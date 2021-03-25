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Льготную ипотеку надо давать лишь раз в жизни – Счетная палата

В Счетной палате считают, что выдавать льготную ипотеку дважды одному человеку не стоит, как и ограничивать её географией

Фото: Global Look Press

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила о необходимости ввести дополнительные ограничения на продленную программу льготной ипотеки. В частности, способствовать снижению искусственного дефицита жилья должен запрет брать её более одного раза.

«Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом», — поясняет эксперт в разговоре с РИА Новости. При этом никаких географических ограничений вводить не стоит, считает Трунова, чтобы россияне могли свободно перемещаться туда, куда им хочется.

Однако часто выбор места покупки жилья очевиден, ведь мест, «куда люди стремятся» в стране не так много, рассуждает аудитор. Здесь она выделяет как объективные факторы, влияющие на ситуацию, так и «недоработки наших регионов», потенциал которых для людей остается неочевиден. «С пространством выбора пока дело плохо обстоит», — заключает специалист Счетной палаты.

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