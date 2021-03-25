Минфин не советует брать ипотеку с ежемесячным платежом больше четверти дохода

Заместитель министра финансов Михаил Котюков считает, что прежде, чем окончательно принять решение о том, чтобы взять ипотеку, сперва стоит попробовать какое-то время откладывать ту сумму, которую семейству придется выплачивать каждый месяц. Это поможет понять, «тянете» ли вы выбранную квартиру, или аппетиты стоит поумерить.

«Если эта сумма [размер ежемесячного платежа по ипотеке] для нашего бюджета критичная, то, наверное, имеет смысл воздержаться, либо посмотреть объект с меньшей стоимостью, — объясняет чиновник. — Если мы понимаем, что эта сумма сегодня подъемная, и работа у нас стабильная, и доход у нас достаточно гарантирован, состояние здоровья внушает оптимизм, конечно, это решение можно смело принимать» (цитата по ТАСС).

При этом в качестве контрольной суммы, выше которой кредит на недвижимость брать не стоит, замглавы Минфина называет 25% от семейного бюджета. Если ежемесячный взнос по ипотеке составляет большую долю от суммарной зарплаты супругов, то стоит ещё раз задуматься перед покупкой.