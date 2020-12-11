За год в Москве снесли 23 исторических здания. Часть из них признавали самостроем

Активист движения «Архнадзор» Артем Новичков опубликовал в соцсетях список исторических зданий, которые в Москве снесли за 2020 год, полностью или частично. Об этом сообщает Strelka Mag.

«Среди этого количества есть произведения выдающихся архитекторов: доходные дома, железнодорожные объекты, усадьбы», — пишет Артем Новичков.

Активист уверен, что все здания были разрушены незаконно. Он отмечает, что в этом году в столице впервые чиновники начали признавать дореволюционные дома самостроем, отправляя их под снос.

По мнению Новичкова, наибольшей потерей архитектурного наследия Москвы в этом году стал снос водонапорной башни XIX века на Ходынской улице.