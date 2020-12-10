В среднем по России ЖКУ подорожают на 4%. В Чечне предел установлен на 6,5%

В Федеральной антимонопольной службе установили рост общего платежа граждан за ЖКУ в размере 4%, передает «Известия» со ссылкой на главу ведомства Виталия Королева.

Отмечается, что в текущем году цены на коммуналку подорожали в среднем по стране на 3,1%.

В ФАС настаивают, что прирост в ценнике обусловлен именно инфляцией, а не правилом обязательной установки «умных» счетчиков в домохозяйствах с 2022 года. Ранее в Минстрое упреждали, что эти расходы не должны ложиться на граждан.

«Приборы, интегрированные в «умную» систему, должны существенно сократить коммерческие потери поставщиков электроэнергии, и эта экономия в том числе позволит окупить установку новых счетчико», — заявляют в Минстрое.

Повышение цен в грядущем году состоится в июле. При этом упомянутый указатель — средний. В Чечне, например, установлен порог в 6,5% повышения цен на ЖКУ, а в Якутии 6%. В Мурманской области вдвое меньше — 3,2%.