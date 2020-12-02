Информация о способах манипуляции с показателями ЖКУ стала незаконной

Через десять дней после официальной публикации в России вступит закон, который запрещает распространять информацию о том, как искажать данные счетчиков учета услуг ЖКХ. Об этом пишет «РИА Новости».

Принятый Совфедом закон запретит указывать в рекламе, что конкретный механизм может менять показания на прибора учета воды, газа и электроэнергии.

Сейчас для махинаций с показателями приборов продаются счетчики с пультами, частотные и импульсные устройства, а также магниты. Они позволяют владельцам домохозяйств экономить на ЖКУ, фактически не отказывая себе в получении ресурсов.

Информация о способах нечестных манипуляций с приборами учета будет блокироваться Роскомнадзором.