Мутко хочет направить на достройку проблемных домов еще 21 миллиард

Вице-премьер Виталий Мутко считает необходимым выделить на решение проблемы обманутых дольщиков еще 21 миллиард рублей.

Он отметил, что в 2019 году правительство уже направило на эти цели 16 миллиардов рублей. «Мы в 39 субъектах начинаем работу по достройке проблемных домов. На эти 16 миллиардов мы начнем работу, чтобы завершить эти дома, нам необходим 21 еще миллиард. Мы поправкой к бюджету такие средства предусмотрим», – сказал вице-премьер в ходе осмотра жилого комплекса «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде.

Мутко пояснил, что выделенные средства пойдут через Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, в частности, на четыре дома компании «СУ-155» и дома Urban Group.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволит жертвам банкротства застройщиков получать компенсации по рыночным ценам на жилье.