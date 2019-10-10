Жертвы банкротства застройщиков получат компенсации по рыночным ценам на жилье

Во втором чтении Госдумой принят законопроект, который обеспечит компенсационными издержками членов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в случае, если застройщик будет объявлен банкротом, а достройка объекта будет признана нецелесообразной.

При этом сумма компенсации будет эквивалентна рыночной стоимости жилья с такими же характеристиками, которые были заложены в плане строительства.

Согласно внесенным во втором чтении поправкам, компенсация будет предназначена для всех ЖСК вне зависимости от даты их создания. Ранее планировалось, что эта мера будет доступна только для тех, кто вступил в ЖСК с 1 июля 2019 года.

Для избежания двойных выплат в законе предусмотрели механизм, согласно которому при получении компенсации гражданин автоматический покидает ЖСК.

Закон уравняет в правах на государственную защиту членов ЖСК и участников долевого строительства.