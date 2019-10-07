Число потенциальных банкротств среди застройщиков с начал года упало почти на 3%

Согласно данным экспертов центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшей школы экономики», по итогам третьего квартала количество компаний-застройщиков, потенциально близких к банкротству, уменьшилось до 18–19% против 21–22% в начале 2019 года, передает ТАСС.

Также отмечается, что на 2% снизилось значение индекса предпринимательской уверенности, который тем не менее остается на низком уровне в минус 17% и «выглядит значительно хуже, чем соответствующий ИПУ в других наблюдаемых базовых отраслях».

Эксперты сообщают, что «с осторожностью можно предположить, что правовая и экономическая неопределенность, которая сопровождала жилищный сегмент строительной отрасли последние год-полтора, постепенно минимизируется».

Директор Центра Георгий Остапчик обращает внимание на изменение характера банкротств: он считает, что «организации не просто банкротятся и прекращают свою хозяйственную деятельность со всеми негативными последствиями для людей и банков их финансировавших, а вливаются в более крупные структуры вместе с людьми, но и, к сожалению, вместе со своими долгами и недостроями».

По его словам, многие застройщики начинают адаптировать управленческие схемы к работе по счетам эскроу.

В апреле вице-премьер Виталий Мутко заявил, что 95% жилья в России будет достраиваться по старым правилам, без использования эскроу, а 5 августа сообщил, что 7% застройщиков перешли на новую модель финансирования.