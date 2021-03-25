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Рецепт недели. Самый зожный оливье

Легкий и полезный вариант новогоднего салата от «Собеседника»

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Фото: @Pixabay

Достаточно заменить в классическом оливье колбасу на курицу и приготовить домашний майонез, как он становится менее вредным. Мы предлагаем более интересный вариант.

ЗОЖ-оливье с авокадо и без картошки готовится просто. Нарезаем кубиками 50 г отварного куриного филе, половинку авокадо (лучше темный сорта Хасс), 20 г отварной моркови, один свежий огурец, добавляем 50 г горошка, заправляем натуральным йогуртом и 1/2 чайной ложки горчицы.



Рецепты. Салат из макарон

Рубрика: Лайфстайл

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