Рецепт недели. Самый зожный оливье

Достаточно заменить в классическом оливье колбасу на курицу и приготовить домашний майонез, как он становится менее вредным. Мы предлагаем более интересный вариант.

ЗОЖ-оливье с авокадо и без картошки готовится просто. Нарезаем кубиками 50 г отварного куриного филе, половинку авокадо (лучше темный сорта Хасс), 20 г отварной моркови, один свежий огурец, добавляем 50 г горошка, заправляем натуральным йогуртом и 1/2 чайной ложки горчицы.







