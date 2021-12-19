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Астролог Александр Зараев рассказал, когда закончится пандемия

Чего ждать от коронавируса в 2022 году

Фото: из личного архива А. Зараева

В прошлом году многие надеялись, что пандемия отступит, но коронавирус по-прежнему летает по планете, многие ограничения до сих пор не сняты, а границы не открыты, власти пытаются заставить население вакцинироваться. Есть ли шансы на то, что в 2022 году коронавирусная пандемия закончится?  

- Этот процесс затянется и пока Сатурн не покинет знак Водолея, а это произойдет только в конце 2023 года, мы будем ощущать жесткое холодное влияние Сатурна, и пандемия не закончится.
- Астролог Александр Зараев

По словам астролога, весной многие ограничения могут быть сняты и омикрон будет распространяться не столь активно. Первая половина года в плане коронавируса пройдет легко, но уже в конце сентября может быть следующая волна коронавируса.

- Там такие же провальные по энергетике красные зоны, какие были осенью 2021 года. Осенью 2022 года на гребне негативных излучений возможно больше военных переворотов, катастроф, техногенных ошибок.
- Астролог Александр Зараев
Астролог Александр Зараев рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2022 году

Рубрика: Лайфстайл

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