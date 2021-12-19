Астролог Александр Зараев рассказал, когда закончится пандемия

В прошлом году многие надеялись, что пандемия отступит, но коронавирус по-прежнему летает по планете, многие ограничения до сих пор не сняты, а границы не открыты, власти пытаются заставить население вакцинироваться. Есть ли шансы на то, что в 2022 году коронавирусная пандемия закончится?