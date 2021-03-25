Астролог Александр Зараев рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2022 году
Кому Новый год принесет удачу, а кому стоит быть осторожнее?
По словам астролога, первая половина года будет удачной для яньских знаков, к которым относятся Крыса, Тигр, Дракон, Лошадь, Обезьяна и Собака. Они будут чувствовать психоэнергетический подъем и увереннее строить свои отношения, судьбу. Иньские знаки (Буйвол, Кот, Змея, Коза, Петух и Кабан) во второй половине года смогут действовать успешнее и их ждет возможность перемен к лучшему.
По словам астролога, для Скорпионов не лучший и даже опасный период - в конце сентября до 22 октября. Похожая ситуация будет поджидать Стрельцов в конце октября и в ноябре. Для многих Весов будет неблагополучным конец августа - начало сентября, им нужно будет позаботится о своем здоровье. В этот период лучше взять отпуск и заниматься собой. В этот же период следует быть внимательные их оппозиционным знакам — Близнецам, Овнам и Тельцам.