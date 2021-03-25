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Астролог Александр Зараев рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2022 году

Кому Новый год принесет удачу, а кому стоит быть осторожнее?

Фото: ВК
--Год Тигра редко бывает спокойным, его энергии яньские, мужские и те люди, которые готовы к перестройке своих отношений, к изменениям, получат импульс обновления, - говорит Александр Зараев.

По словам астролога, первая половина года будет удачной для яньских знаков, к которым относятся Крыса, Тигр, Дракон, Лошадь, Обезьяна и Собака. Они будут чувствовать психоэнергетический подъем и увереннее строить свои отношения, судьбу. Иньские знаки (Буйвол, Кот, Змея, Коза, Петух и Кабан) во второй половине года смогут действовать успешнее и их ждет возможность перемен к лучшему. 

--В первой половине года, когда Юпитер будет идти по знаку Рыбы, для Рыб, Раков и Скорпионов начнется период обновления, у них будет больше жизненных сил, легче будут реализоваться любые их начинания. В первой половине года также будут неплохо чувствовать себя знаки земли — Телец, Дева и Козерог. Когда в мае Юпитер войдет в знак Овна, огненные знаки — Овен, Лев и Стрелец - будут на подъеме. Также этот период более благоприятен для знаков воздуха — Близнецов, Весов и Водолеев, - прогнозирует Зараев.

По словам астролога, для Скорпионов не лучший и даже опасный период - в конце сентября до 22 октября. Похожая ситуация будет поджидать Стрельцов в конце октября и в ноябре. Для многих Весов будет неблагополучным конец августа - начало сентября, им нужно будет позаботится о своем здоровье. В этот период лучше взять отпуск и заниматься собой. В этот же период следует быть внимательные их оппозиционным знакам — Близнецам, Овнам и Тельцам. 

Рубрика: Лайфстайл

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