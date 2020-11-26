Новый тренд. Собак стало модно называть в честь эпидемии - Вирус коронный, Пандемия, Прививка

Причем, такие клички, как Вирус коронный, Пандемия, Прививка и другие, созвучные коронавирусу, появились уже с буквально с началом пандемии.

– Начиная с 2020-го мы наблюдаем, что владельцы регистрируют питомцев с такими кличками, – рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. – И это несмотря на то, что традиционно собаководы любят называть собак именами греческих богов.

В федерации обнаружили, что ещё в 2019-м в России появилась собака породы бультерьер, которая носит слово Пандемия в составе клички. Собаки с похожими именами появились и в 2020, и в 2021-м. Ими оказались питомцы породы сибирский хаски и длинношерстный колли.

Кроме того, есть 5 собак по кличке Вирус, зарегистрированные в 2020-м. Такое имя носит немецкая овчарка, бультерьер, цвергшнауцер, немецкий охотничий терьер и йоркширский терьер.

Еще в 2020-м была зарегистрирована собака породы кавалер кинг чарльз спаниель по кличке Вирус Коронный. Также есть собака, которая носит кличку Вирус оф кинг – ее зарегистрировали в 2021-м.

В 2021-м же были зарегистрированы две собаки, которые носят клички, в составе которых есть слово Прививка: это питомцы породы русский той и цвергшнауцер.

Надо сказать, что в прошлом году кинологическая федерация отмечала другой тренд - питомцев называли именами политиков