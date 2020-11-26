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Новый тренд. Собак стало модно называть в честь эпидемии - Вирус коронный, Пандемия, Прививка

COVID-19 сказался на жизни не только людей. Эпидемия сегодня диктует и тренды в выборе кличек для питомцев. Российская кинологическая федерация поделилась с «Собеседником» информацией о самых модных кличках для собак

Фото: Global Look Press

Причем, такие клички, как Вирус коронный, Пандемия, Прививка и другие, созвучные коронавирусу, появились уже с буквально с началом пандемии.

– Начиная с 2020-го мы наблюдаем, что владельцы регистрируют питомцев с такими кличками, – рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. – И это несмотря на то, что традиционно собаководы любят называть собак именами греческих богов.

В федерации обнаружили, что ещё в 2019-м в России появилась собака породы бультерьер, которая носит слово Пандемия в составе клички. Собаки с похожими именами появились и в 2020, и в 2021-м. Ими оказались питомцы породы сибирский хаски и длинношерстный колли.

Кроме того, есть 5 собак по кличке Вирус, зарегистрированные в 2020-м. Такое имя носит немецкая овчарка, бультерьер, цвергшнауцер, немецкий охотничий терьер и йоркширский терьер.

Еще в 2020-м была зарегистрирована собака породы кавалер кинг чарльз спаниель по кличке Вирус Коронный. Также есть собака, которая носит кличку Вирус оф кинг – ее зарегистрировали в 2021-м.

В 2021-м же были зарегистрированы две собаки, которые носят клички, в составе которых есть слово Прививка: это питомцы породы русский той и цвергшнауцер.

Надо сказать, что в прошлом году кинологическая федерация отмечала другой тренд - питомцев называли именами политиков

"Сталин, ну ты и собака!" Именами каких политиков собачники называют своих питомцев

Собаководы также обнаружили еще одну интересную кличку: Скид Ковид.

– Если обратиться к ближайшим «родственникам» слова скид, можно заметить, что оно происходит от православного *kɨdātī, от которого в числе прочего произошли старославянские слова искыдати - «выбрасывать». Возможно, этой кличкой хозяин пытается приблизить окончание пандемии, – пытаются объяснить выбор владельца в кинологической федерации.

Не исключено, что они правы. Но возможно, что собаководы попросту воспринимают сложившуюся в мире ситуацию с юмором.

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