Новый тренд. Собак стало модно называть в честь эпидемии - Вирус коронный, Пандемия, Прививка
COVID-19 сказался на жизни не только людей. Эпидемия сегодня диктует и тренды в выборе кличек для питомцев. Российская кинологическая федерация поделилась с «Собеседником» информацией о самых модных кличках для собак
Причем, такие клички, как Вирус коронный, Пандемия, Прививка и другие, созвучные коронавирусу, появились уже с буквально с началом пандемии.
– Начиная с 2020-го мы наблюдаем, что владельцы регистрируют питомцев с такими кличками, – рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. – И это несмотря на то, что традиционно собаководы любят называть собак именами греческих богов.
В федерации обнаружили, что ещё в 2019-м в России появилась собака породы бультерьер, которая носит слово Пандемия в составе клички. Собаки с похожими именами появились и в 2020, и в 2021-м. Ими оказались питомцы породы сибирский хаски и длинношерстный колли.
Кроме того, есть 5 собак по кличке Вирус, зарегистрированные в 2020-м. Такое имя носит немецкая овчарка, бультерьер, цвергшнауцер, немецкий охотничий терьер и йоркширский терьер.
Еще в 2020-м была зарегистрирована собака породы кавалер кинг чарльз спаниель по кличке Вирус Коронный. Также есть собака, которая носит кличку Вирус оф кинг – ее зарегистрировали в 2021-м.
В 2021-м же были зарегистрированы две собаки, которые носят клички, в составе которых есть слово Прививка: это питомцы породы русский той и цвергшнауцер.
Надо сказать, что в прошлом году кинологическая федерация отмечала другой тренд - питомцев называли именами политиков
Собаководы также обнаружили еще одну интересную кличку: Скид Ковид.
– Если обратиться к ближайшим «родственникам» слова скид, можно заметить, что оно происходит от православного *kɨdātī, от которого в числе прочего произошли старославянские слова искыдати - «выбрасывать». Возможно, этой кличкой хозяин пытается приблизить окончание пандемии, – пытаются объяснить выбор владельца в кинологической федерации.
Не исключено, что они правы. Но возможно, что собаководы попросту воспринимают сложившуюся в мире ситуацию с юмором.