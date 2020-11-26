"Сталин, ну ты и собака!" Именами каких политиков собачники называют своих питомцев

Российская кинологическая организация объединяет 7 млн владельцев собак по всей стране. И вот недавно в организации провели необычное исследование – изучили, называют ли владельцы своих собак кличками, созвучными именам известных политиков.

– Список составлен на основе данных единой родословной книги, пояснили «Собеседнику» в Российской кинологической федерации. – В этой книге регистрируется около 320 щенков в год.

Результат исследования удивил. Среди собак нашлось 8 Путиных и 32 Чубайса. И это еще не рекорд.

Трампов больше всех

Так, 72 домашних питомца, как выяснилось, носят кличку Трамп.

Гордое имя американского президента оказалось у собак самых разнообразных пород – немецкой (целых 15 псов), восточноевропейской и среднеазиатской овчарок; йоркширского, немецкого охотничьего (ягдтерьер) русского черного и джек рассел терьеров; восточносибирской и русско-европейской лаек; немецкого и финского шпицев; а также чихахуа, мопса, итальянского кане кросо, французского бульдога, сибирской хаски, бишон фризе, бультерьера, чау-чау, таксы, русского тоя, лабрадора ретривера, добермана, пиренейской горной собаки, малой итальянской борзой, ротвейлера, самоеда, пекинеса и т.д. К слову, у самого Трампа животных нет. Во время его президентства в Белом доме впервые за 10 лет не оказалось домашних питомцев главы государства.

На втором месте Обама

На втором месте у российских собаководов оказалась кличка Обама. Когда Барак Обама был президентом, он говорил, что хотел бы взять собаку из приюта. Но, поскольку его дочь Маллия страдает от аллергии, пришлось выбирать гипераллергенных питомцев. Так в Белом доме во время президентства Обамы поселились Санни и Бо – португальские водяные собаки. Чья шерсть гипераллергенна. Бо появился у семьи Обама в 2009-м, в 2013-м к нему присоединилась Санни.

Именем этого президента США названы 46 отечественных собак.

Это – среднеазиатская, немецкая, мареммо-абруцкая и восточноевропейская овчарки; московская сторожевая, пиренейская горная собака, сибирский хаски, тибетский мастиф, западносибирская лайка, ротвейлер, лабрадор ретривер, чихахуа, немецкая к-ш легавая (курцхаар), немецкий охотничий терьер (ягдтерьер), немецкий шпиц, английский пойнтер, мопс, такса, чау-чау, чихахуа и т.д.

Чертова дюжина Ангел Меркель

13 отечественных псов носят имя канцлера Германии Ангелы Меркель. Сама-то она очень боится собак. Этот страх появился у фрау канцлера в 1995-м, когда на нее напал охотничий пес соседа Меркель. Собака вцепилась ей в ногу, когда она возвращалась в свой загородный дом с велосипедной прогулки.

Известен случай, когда на встрече с президентом России Владимиром Путиным в его сочинской резиденции в Бочарове Ручье в 2007-м Меркель была страшно напугана собакой Владимира Путина лабрадором Кони. Но как ни убеждал ее президент, что Кони не кусается, г-жа Меркель все равно не могла побороть страх. Позже Путин извинился перед ней, уверяя, что не знал о ее фобии.

Российские собаководы между тем окрестили ее именем западносибирских лаек, немецких охотничьих терьеров (ягдтерьер), немецких овчарок, шнауцера, фокстерьера г-ш, чихуахуа, сеттер гордона и немецкого шпица.

Ни одного Байдена и три Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон также пользуется некоторой популярностью у собаководов. Его имя носят целых три пса в России – немецкая овчарка, немецкий боксер и цвергшнауцер.

У самого Макрона есть пес – Немо, смесь лабрадора и грифона. Немо черного цвета, назван так в честь знаменитого героя романа Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Президент и его супруга Брижит взяли Немо в 2017-м из приюта.

– Ни одной клички Байден мы пока не зафиксировали, – сказали нам в кинологической федерации.

Ельцин, Сталин и Брежнев

Среди российских политиков наибольшей популярностью, как выяснилось, пользуется Борис Ельцин. Первый президент России, кстати, собак не жаловал, домашних питомцев не имел.

Сегодня 10 псов в России откликаются на кличку Ельцин. Это – немецкие а также среднеазиатская и кавказская овчарки; лабрадор ретривер, ротвейлер, западносибирская лайка, пудель, такса, мопс.

Нашлось и два Сталина (ризеншнауцер и немецкая овчарка). Кстати, сам Сталин любил собак. Последней его собакой была спаниелиха Милка, которую на 70-летний юбилей ему подарила королева Нидерландов. Предназначалась она для охоты. Умерла Милка спустя 8 лет после смерти Сталина, в 1961-м, и ее чучело до сих пор хранится в запасниках дарвиновского музея. Любопытно, что чучело любимицы Сталина попало в музей примерно в то же время, когда тело ее хозяина вынесли из Мавзолея...

И два Брежнева (московская сторожевая и суссекс спаниель). Между тем генсек, хоть и любил собак, но главным любимцем у него был кот Лама. Кота подарил Брежневу Далай-лама, и животное окружало множество легенд. Якобы котик умел предсказывать будущее, и его жизнь была тесно связана с судьбой генсека (типа, если кот умрет, то умрет и Брежнев). Лама жил на даче Брежнева в отдельной комнате, окруженный уходом. Еще на даче генсека жило два десятка голубей. Следили за птицами и кормил их специальный человек, но Брежнев и сам обожал ими заниматься.