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«Подумайте ещё раз»: между крахом и гибкостью ума

Адам Грант написал «Подумайте ещё раз» — наглядное исследование о том, как важно в наше время умение переоценивать и переучиваться

Ещё Генри Форд говорил, что успех приходит к тому, кто умеет встать в позицию клиента и понять его нужды. Грант — профессор Уортонской школы бизнеса и дядька, который мог создать Facebook до Цукерберга, но неверно оценил потенциал своей идеи — берёт от этой концепции, так сказать, первую и вторую производные, исследует функцию современности глубже и определяет болевые точки психологически-личностных экстремумов.

В своём сильном, но на удивлении легком научпопе он демонстрирует простую картину: те заученные привычки, которые в стабильном допандемийном мире приносили плоды, теперь обесценились. Отказ переосмыслить обстоятельства или запаздывание с гибкостью взглядов; опора исключительно на собственные когнитивные инструменты — знания и мнения; на то, с чем человек прежде самоассоциировался — будут губительны. Будто Магистр Йода, Грант доказывает, что предубеждения и устои ведут на тёмную сторону силы, а скепсис и сомнения — на светлую; и как только вы сделаете первый шаг по этому пути, вы уже не сможете с него свернуть…

При всей несомненной пользе своей книги автор, пожалуй, не оговорился лишь об одном — «Подумайте ещё раз» ОСТРО НЕ рекомендуется читателям с неустоявшейся эмоциональной самооценкой, поскольку способна еще сильнее её пошатнуть.

О сложных рисках – на пальцах и с юмором

Рубрика: Лайфстайл

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