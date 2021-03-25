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О сложных рисках – на пальцах и с юмором

Обозреватель Sobesednik.ru – о книге экономиста и журналиста Эллисон Шрагер

В эпоху, когда время становится главной ценностью, а деньги, скандалы и секс являются лучшим информационным товаром, в свет выходит книга Эллисон Шрагер «Заходит экономист в публичный дом». 

Обложка не обманывает – тут разбираются необычные примеры управления риском для повседневной жизни. Через работу папарацци, проституток, продавцов, кинопродюсеров, конюхов и многих других в книге говорится просто о сложном, и на понятных любому обывателю ситуациях демонстрируются такие ювелирные интеллектуальные механизмы, о которых люди уровня финансовых воротил узнают, как правило, только в условных Йелях.

Причём обе эти смысловые части – художественная и научпоповская – настолько плотно подкрепляют и иллюстрируют друг друга, что если кого-то пугают или баюкают цифры и проценты, то можно читать только жизненные истории, без чисто финансовой составляющей, и смысл от этого не ускользнет. Ну а кроме того, Шрагер излагает настолько легко, что издание вполне уместно открывать в абсолютно любой момент и на абсолютно любой странице – оно всегда и «зайдет», и окажется кстати, наполнив ваш день любопытным знанием. Которое, кто знает, однажды может пригодиться в самый нужный для этого момент.


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