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У двух ресторанов в Москве с сегодняшнего дня есть по две звезды Michelin

Собянин на церемонии вручения звезд Michelin заявил, что число ресторанов в Москве выросло в три раза

Фото: Global Look Press

Рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden заполучили по две звезды Мишлен. Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», первое заведение создано предпринимателем Аркадием Новиковым. Шеф-поваром в нем является Артем Естафьев. Кухню Twins Garden возглавляют шеф-повара братья Иван и Сергей Берзуцкие.

Всего в первый гид Michelin в Москве включены 69 ресторанов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора гастрономического гида Гвендаля Пулленека. Россия стала 33-й страной, где общепитам выдали мишленовские почётные знаки.

Сергей Собянин присутствовал на церемонии и отметил, что количество ресторанов в Москве стало в три раза больше, а количество уличных кафе удвоилось (правда, не уточнил, за какое время их число выросло).

«В Москве очень много звёзд, но мишленовских ещё не было. Я поздравляю с этим событием. У Москвы большие гастрономические, исторические корни. Обычные московские рынки начали превращаться в гастрономические центры. Сегодня улицы превращаются в гастрономические кварталы»

, – цитирует речь Собянина АГН «Москва».

Мэр Москвы поблагодарил Michelin за поддержку столичных ресторанов в период пандемии и сложных для ресторанного бизнеса времён. Напомним, ранее источники, близкие к мэрии, заявляли что в рестораны вновь могут вернуть систему входа по QR-кодам.

Теги: #рестораны

Рубрика: Лайфстайл

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