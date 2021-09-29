Меню долгожителей: 16 продуктов питания, которые обязательно должны быть в нашем рационе

# Лесные орехи, содержащие биотин, поддерживают кожу и волосы в отличном состоянии. А грецкие орехи — хорошая защита от вредных солнечных лучей.

# Горох, богатый марганцем, отвечает за сохранение цвета волос.

# Фасоль укрепляет сердце и снабжает нас белком.

# Рыба (особенно жирные сорта) улучшает обмен веществ, укрепляет кости, разглаживает кожу.

# Овсянка и гречка заряжают энергией, повышают иммунитет, очищают от шлаков.

# Апельсины и лимоны (а именно витамин С) работают против морщин.

# Зеленый салат, благодаря важным ферментам, замораживает процессы старения в организме.

# Ягоды (брусника, клюква, малина, чёрная смородина, черника, шелковица и шиповник) дарят нужные витамины и выводят вредные вещества

# Свекла, содержащая много цинка, поможет против выпадения волос, хрупких ногтей, вялой кожи

# Чеснок укрепляет иммунитет и замедляет старение организма.

# Морковь и тыква поддержат остроту зрения.

# Растительное масло делает кожу гладкой, очищает организм.

# Виноград, особенно красный, помогает сохранить мышцы крепкими, а кожу упругой.

# Горький шоколад повышает настроение и защищает от вредных веществ.

# Творог, а именно кальций в его составе, отвечает за прочность костей и улучшает состояние зубов.

# Сыр помогает обновляться всем нашим клеткам, в шутку его называют съедобным скрабом. Пейте больше воды, которая вымывает вредные вещества и продляет молодость.