Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:03

Меню долгожителей: 16 продуктов питания, которые обязательно должны быть в нашем рационе

Гречка заряжает энергией, салат замедляет процессы старения. Sobesednik.ru подготовил список продуктов, которые укрепляют наше здоровье

# Лесные орехи, содержащие биотин, поддерживают кожу и волосы в отличном состоянии. А грецкие орехи — хорошая защита от вредных солнечных лучей.

# Горох, богатый марганцем, отвечает за сохранение цвета волос.

# Фасоль укрепляет сердце и снабжает нас белком.

# Рыба (особенно жирные сорта) улучшает обмен веществ, укрепляет кости, разглаживает кожу.

# Овсянка и гречка заряжают энергией, повышают иммунитет, очищают от шлаков.

# Апельсины и лимоны (а именно витамин С) работают против морщин.

# Зеленый салат, благодаря важным ферментам, замораживает процессы старения в организме.

# Ягоды (брусника, клюква, малина, чёрная смородина, черника, шелковица и шиповник) дарят нужные витамины и выводят вредные вещества

# Свекла, содержащая много цинка, поможет против выпадения волос, хрупких ногтей, вялой кожи

# Чеснок укрепляет иммунитет и замедляет старение организма.

# Морковь и тыква поддержат остроту зрения.

# Растительное масло делает кожу гладкой, очищает организм.

# Виноград, особенно красный, помогает сохранить мышцы крепкими, а кожу упругой.

# Горький шоколад повышает настроение и защищает от вредных веществ.

# Творог, а именно кальций в его составе, отвечает за прочность костей и улучшает состояние зубов.

# Сыр помогает обновляться всем нашим клеткам, в шутку его называют съедобным скрабом. Пейте больше воды, которая вымывает вредные вещества и продляет молодость.

Секреты красоты Натальи Андрейченко
Секреты чистоты. Кожура от яблок уберет налет в кастрюлях, а квас обновит серебряные приборы
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Здоровье 2 часа назад

В России и в Москве резкий рост заболеваемости коронавирусом

Здоровье 3 часа назад

Исследование: Одинокие люди зарабатывают меньше денег

Здоровье 5 часов назад

Растения помогают повысить уровень счастья

Здоровье 14 часов назад

Коррупционные ноготочки: Под Уфой фельдшер внесла в медкарту "липовые" данные о вакцинации в обмен на маникюр

Здоровье 17 часов назад

В Швеции приостановили вакцинацию людей младше 30 лет препаратом Moderna из-за побочек

Здоровье 19 часов назад

В России защитят питьевую воду от примесей антибиотиков и гормонов

Здоровье 22 часа назад

Каждый десятый испытывает боли во время еды

Здоровье 1 день назад

Будь как Лев Толстой. Почему полезно ходить босиком

Лайфстайл 1 день назад

Космоквиз. Угадайте, как долго Юлия Пересильд готовилась к полету, сколько платят космические туристы и какая температура за бортом МКС

Лайфстайл 2 дня назад

Не дали сдачу в магазине? Как вернуть свои деньги

Здоровье 2 дня назад

Россия поставила уже шестой антирекорд по смертности от COVID-19 за восемь дней

Лайфстайл 2 дня назад

Деньги — в дом: как сэкономить на ремонте

Здоровье 2 дня назад

Онколог: Химиотерапия при раке груди перестала быть правилом и догмой

Здоровье 2 дня назад

Петербуржцы смогут отслеживать передвижение вызванной скорой по интерактивной карте

Здоровье 2 дня назад

Собянин обещает бесплатные экспресс-тесты на ковид в МФЦ и торговых центрах

Здоровье 3 дня назад

Мурашко заявил о 60% привитых среди российских пенсионеров

Психология 4 дня назад

Проверь свой IQ. Тест № 8

Рецепты 4 дня назад

Осень на завтрак

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика