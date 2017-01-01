"Смерть Сталина": зачем России нужен смех над тираном

Автор пьесы о молодости Сталина — о том, нужна ли России комедия «Смерть Сталина».

Комедия «Смерть Сталина» со Стивом Бушеми и Майклом Пейлином еще не вышла на российские экраны — и неизвестно, выйдет ли. Министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что потенциальные прокатчики должны в установленном порядке обратиться в ведомство за прокатным разрешением, а оно — тоже в установленном порядке — рассмотрит эту просьбу.

Однако многие уже возмущены — от членов Общественного совета при Минкульте до депутатов Госдумы от КПРФ. Один из последних, Сергей Обухов, заявил, что провокация против Сталина равняется провокации против России. Похоже на заявления противников «Матильды» Алексея Учителя о том, что этот фильм — «контрольный выстрел в святое тело Руси», не правда ли?

Стив Бушеми в роли Никиты Хрущева // Стоп-кадр YouTube

Писатель, журналист, драматург Артур Соломонов написал пьесу о Сталине, которую готовят к постановке в Александринском театре (подробнее об этом читайте в его интервью Sobesednik.ru, опубликованном 5 марта этого года). Мы поинтересовались у Артура, что он думает о перспективах фильма «Смерть Сталина» в российском прокате и об уже начавшемся обсуждении ленты в России:

— «Если фильм про Сталина так же провокативен, как "Матильда", не надо выпускать его», — заявил зампред Общественного совета при Минкульте Павел Пожигайло. И он, конечно, прав. Что еще может сделать государство, в котором налицо кризис перепроизводства «святынь»? Поэтому я не удивлюсь, если на борьбу с фильмом про Сталина поднимутся именно те, кто сейчас протестует против «Матильды», не замечая даже, что эти «святыни» прямо противоположны друг другу, — говорит Артур Соломонов. — Это — еще один симптом хаоса, в котором пребывает коллективный российский разум. Поскольку толком никто не понимает, во что мы верим и куда идем, то неприкосновенным на всякий случай объявляется почти все: и прошлое советское, и прошлое имперское, и царь, и цареубийцы, и церковь, и те, кто сносил храмы. Впрочем, это только кажущийся парадокс, и он легко объясним: власть должна быть права в любых своих решениях и проявлениях, потому она верно поступала и в 1905-м, и в 1917-м, и в 1937-м — да во все годы.

Но для искусства не может быть неприкосновенных тем, фигур и символов. Оно заканчивается там, где начинаются бесспорные истины. «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», — говорил, прошу прощения, Карл Маркс. Поэтому хорошо, что фильм «Смерть Сталина» сатирический: нам надо прекратить наконец трепетать перед всяким, кто когда-либо сидел на престоле.

Конечно, ограничить размышления о Сталине только сатирой, а уж тем более грубой сатирой — нелепо. Да, этот фильм, судя по всему, не очень умный и глубокий, с очевидными признаками бреда и трэша. Но смех над тираном общественно-полезен, а нам так просто необходим. В нем гораздо больше психического здоровья, чем в преклонении. По-моему, как раз именно сейчас и нужно выпустить в прокат кино, чуждое придыханию и священному трепету: этого и так предостаточно и в нашем кинематографе, и в нашей жизни.