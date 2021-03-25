Виктория Токарева: У меня литература для дураков

– Я ему назвала Довлатова. На что он мне сказал: «Ты протаскиваешь своих знакомых, не будем брать твои рекомендации». Потому что еще при Брежневе ему попалась изданная в Восточной Германии моя книга «Старая собака». Когда он ее прочитал, стал меня искать, сказал: «Достаньте мне Токареву хоть из-под земли». Ему моя повесть просто легла на все четыре лапы. Он случайно прочитал и влюбился в мою книгу. Когда он нашел меня, мне было 48 лет. Я выглядела, конечно, хорошо. Но все-таки 48 это не 25. И поэтому все прошло благополучно. А иначе я не знаю, что бы со мной было. Он был так в меня влюблен заранее.

– Он купил на вас исключительные права?

– На авторские права и мог торговать мной во всем мире. Гонорары у них были небольшие. Там не может быть больших тиражей. Здесь теперь я получаю в 20 раз больше.

– Вы подсчитывали, на сколько языков переведены ваши произведения?

– Нет. Эта сторона вопроса меня совершенно не волнует.

– Несмотря на вашу страсть к славе, вы лишены тщеславия...

– Однажды я отдыхала на термальных водах в Италии, на завтрак в отеле я пришла из бассейна в махровом халате – это было в порядке отеля. Но управляющий залом погнал меня из ресторана каленой метлой. Вдруг в этот отель на рецепцию приходит девушка, которая писала в университете диссертацию по рассказам Токаревой – в списке отдыхающих она обнаружила мою фамилию и имя. Так она бросилась к управляющему отеля с криком «Victoria Tokareva – grande scrittrice!» («большая писательница»). После чего управляющий там меня обхаживал, приносил мне фрукты, которых не было на общем столе, и ставил их на красивых тарелках у меня на столе. После чего в шутку дома меня стали звать Grande scrittrice.

– Вы стали писать о персонах телешоу всех мыльных опер. Вас на эти шоу не зовут?

– Меня поражает на ТВ вся эта камарилья. Шукшина зачем-то вылезает со своим Алибасовым. Они все зарабатывают деньги: и Алибасов, говоря, что выпил какого-то хлорофоса, и Виталина Цымбалюк зарабатывает популярность, ей нужно дальше делать скачки вверх. Лида Шукшина мне говорила, что их отношения с Алибасовым – это дружба, а их брак фиктивный. Очень обидно за Василия Макаровича, который попал в большую стирку.

Мне однажды позвонили от Малахова и спросили, не хочу ли я вот так же просверкнуть, и назвали гонорар. Я поперхнулась. Такие деньги я могу заработать за год непрерывной работы. В этот момент у меня в гостях была моя дочь, она сказала: «Мамаша, если вам нужны деньги, я вам завтра привезу, но я прошу, чтобы ты там не появлялась, иначе я не буду знать, как мне жить». Я ей сказала, что и не собиралась. Я отказалась от всяких денег, потому что репутацию выстраиваешь всю жизнь, а потерять можно за пять минут. Они мне потом звонили, повышали гонорар, но я ответила, что мне не нужна публичность, и отказалась.

– Ваши книги, с ваших слов, расхватывают, как блины...

– Тираж моих книг расходится за два месяца.

– В чем, по-вашему, критерий успеха писателя?

– По моим книгам иностранцев учат русскому языку. Потому что у меня короткие предложения. Из трех слов. Даже из одного. Удобно обучать. А у Льва Николаевича Толстого предложения случались и на полторы страницы. Иногда шутя я говорю: у меня литература для дураков, а дураков в нашей стране большинство, отсюда такой успех. У писателя нет настоящей власти. Настоящая власть – в политике.