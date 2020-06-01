«Прожекторперисхилтон» с Ургантом возвращается: «За то, что было и будет, мы извинились»

Троица юмористов Иван Ургант, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян снова собрались вместе, чтобы поимпровизировать на злободневном материале самых обсуждаемых событий уходящего года. Не забыли артисты пошутить и про QR-коды и культуру извинений. По словам Сергея Светлакова, их команда не стала отказываться от традиционного формата и сохранила атмосферу проекта. Правда, в этот раз комики выступили не в студии Первого канала, а на сцене.

– Последний раз программа «Прожекторперисхилтон» выходила в эфир 4 года назад, - рассказал Иван Ургант. - Мы рады снова собраться вместе и показать зрителям наш новый концерт. Очень классно, что теперь все смогут увидеть шоу в онлайн-кинотеатре ivi. Я рад, что благодаря стримингам концерт можно будет пересматривать снова и снова.

Гостями новогоднего концерта стали телеведущая Ирина Шихман и шоумен Гарик Харламов.