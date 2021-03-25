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«Она была актрисою, но абсолютно лысою». Как Яна Поплавская «готовилась» к съемкам в «Семейке Адамс»

Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала, как однажды побывала брюнеткой, рискуя остаться лысой. И поздравила своих поклонников с Новым годом

Фото: Из инстаграма Яны Поплавской

На своих страницах в социальных сетях Яна обратилась к своим подписчикам с призывом относиться к жизни с юмором, даже в самых сложных ситуациях:  

«Однажды перед Новым годом, а у меня тогда был сложный период, я решила пойти к проверенному мастеру и привести себя в праздничное-шикарное состояние и настроение! Салон приветственно распахнул свои двери, и мой стилист сказал, что сегодня волшебный день! Мне только нужно закрыть глаза, расслабиться, довериться, и потрясающий сюрприз ждёт меня впереди! Зеркала убрали, но меня это не насторожило… Эффект от сюрприза превзошёл все мыслимые и немыслимые ожидания, я даже не могла мычать, у меня пропал дар речи. Было ощущение, что Новый Год он перепутал с Хэллоуином! Рыдая, я требовала вернуть мой блонд обратно, но все мастера салона сказали одно - тогда я останусь без волос.

В моей голове пронеслась фраза из песни: «Она былааааа актрисоююю , но абсолютно лысоююю» … Выбора не осталось и я поехала на съемку, где нас сфотографировали с Анной Шатиловой. Как я старательно «держала» лицо! Рассказывала всем, что готовлюсь к съёмкам фильма «Семейка Адамс - 2». Некоторые даже поверили.

Всю мою жизнь меня спасало чувство юмора и самоирония! И сейчас, когда у нас случаются проблемы, я стараюсь смотреть на них с улыбкой. Всё это мелочи жизни! Плакать можно только при потере близких, а все остальные неприятности всегда можно решить!

Будьте оптимистами и шагайте в новый год с улыбкой!».

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