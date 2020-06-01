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Вчера, в 23:11

"Ирония судьбы или С лёгким паром!" Кто украл табличку с дома Жени Лукашина?

«Собеседник» узнал о судьбе дома 25 на третьей улице Строителей.

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы или С легким паром" (Реж.Э.Рязанов, 1976 г.)

Главный новогодний фильм страны был снят по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…». Сюжет пьесы построен на реальной истории одного из знакомых соавторов, который 31 декабря пошёл в баню, перебрал с алкоголем и в итоге оказался в Киеве. Только в фильме герой Андрея Мягкова оказывается в Ленинграде...

Третья улица Строителей, 25, квартира 12. По этому адресу в разных городах жили герои фильма Женя Лукашин (Андрей Мягков) и Надя Шевелева (Барбара Брыльска). Но на самом деле такого адреса нет ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Где же действительно находятся дома, в которых жили герои фильма Эльдара Рязанова?

На самом деле, для того, чтобы попасть в дом Нади, ни в какой Ленинград ехать не нужно, ведь он расположен в Москве на Проспекте Вернадского, 113. А в пяти минутах ходьбы, на Проспекте Вернадского, 125, находится и дом Жени Лукашина.

Фото: Нина Новах
Проспект Вернадского, 113 (дом, в котором по сюжету жила Надя Шевелева)

Сейчас на двери первого подъезда дома 113 красуется памятная табличка в виде портфеля, из которого торчит банный веник. На нем написано: «В этом доме, в 1975 году проходили съёмки фильма режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С лёгким паром!» Здесь жила Надя Шевелёва».

- Эту табличку установили в 2007-м году, - вспоминают жильцы дома. – Говорят, что приезжал сам Эльдар Рязанов. Но мы не видели.

Корреспондент «Собеседника» встретилась с жильцом дома, который был свидетелем съёмок фильма в далёком 1975 году.

- Я давно живу в этом доме, на момент съёмок мне было 26 лет, - рассказывает дядя Витя, именно так представился наш собеседник. - Помогал съёмочной группе подсоединить электроэнергию, причём без оплаты. Эльдар Рязанов во время съёмок вёл себя спокойно – ни на кого не кричал, но запомнился он человеком строгим.

Фото: Нина Новах
Корреспондент «Собеседника» у дома Нади Шевелёвой
Фото: Нина Новах

Несмотря на то, что в фильме говорится про типовые застройки, которыми в то время был заполнена вся страна, дома главных героев были практически эксклюзивными – это экспериментальные постройки, их всего три.

В начальных кадрах фильма недалеко от «дома Жени Лукашина» видны купола церкви. Это старинный храм Архангела Михаила в Тропарёве, построенный в 1693-1701 годах. С момента съёмок храм нисколько не изменился.

Фото: Нина Новах

Кстати, на фасаде «дома Жени» памятной таблички не оказалось. Вместо нее на подъезде красуется лишь её фотография - такой же портфель с банным веником, на котором написано: «Здесь жил Женя Лукашин».

- Саму табличку украли, - поведали жильцы дома. – Потом повесили заново, а вскоре снова украли. Она - то появляется, то исчезает.

Фото: Нина Новах

Жители рассказывают, что ежегодно перед Новогодними праздниками у дома собираются журналисты, блогеры, а также поклонники фильма, которые пытаются узнать какие-то интересные факты.

- Мы, конечно, рады, что живём в таком историческом доме, - говорят «соседи» Жени Лукашина. – Но что мы можем рассказать? Многие из нас тут живут не так давно. Конечно, мы в Новый год смотрим «Иронию судьбы…», разбираем фильм по кадрам, с особым трепетом смотрим на кадры с нашим домом и находящимся рядом храмом Архангела Михаила. Вот и всё.

Интересно!

Третья улица Строителей в Москве существовала с 1958 по 1963 год. Она была переименована в улицу Марии Ульяновой. А пятиэтажку под номером 25 снесли в 2015 году. Сейчас на том месте спортивная площадка.
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