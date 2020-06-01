"Ирония судьбы или С лёгким паром!" Кто украл табличку с дома Жени Лукашина?

Главный новогодний фильм страны был снят по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…». Сюжет пьесы построен на реальной истории одного из знакомых соавторов, который 31 декабря пошёл в баню, перебрал с алкоголем и в итоге оказался в Киеве. Только в фильме герой Андрея Мягкова оказывается в Ленинграде...

Третья улица Строителей, 25, квартира 12. По этому адресу в разных городах жили герои фильма Женя Лукашин (Андрей Мягков) и Надя Шевелева (Барбара Брыльска). Но на самом деле такого адреса нет ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Где же действительно находятся дома, в которых жили герои фильма Эльдара Рязанова?

На самом деле, для того, чтобы попасть в дом Нади, ни в какой Ленинград ехать не нужно, ведь он расположен в Москве на Проспекте Вернадского, 113. А в пяти минутах ходьбы, на Проспекте Вернадского, 125, находится и дом Жени Лукашина.