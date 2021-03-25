«Мама с Галей по сути организуют Жене интимную ночь». Обсуждаем с психологом, что такое «Ирония судьбы»

Просмотр главного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова уже давно стал ритуалом. Фразы любимых героев разошлись на цитаты и мемы, песни стали хитами. Кажется, мы каждый кадр знаем наизусть. Но часто бывает, что взглянуть на знакомое и привычное другим взглядом сложно, и мы не замечаем даже совсем очевидных вещей. Мы обсудили с психологом Виталием Болдузевым почему так долго не складывалась личная жизнь Жени Лукашина и Нади Шевелёвой.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿– В «Иронии судьбы» Женя и Надя растут без отца, им за 30, но они до сих пор живут с одинокими мамами.

– Действие происходит в 1975 году в эпоху брежневского застоя. Герои фильма относятся к поколению детей войны. Лукашину – 36 лет. Он родился перед самой войной. Скорее всего, отца своего не помнит. И то же самое у Нади. Мужчины в их семье, возможно, погибли на фронте. Во всяком случае очевидно, что Женя всю жизнь прожил с одной мамой. Вспомните, что он ей говорит: «Зачем нам кто-то ещё, все равно не одна жена не будет обо мне заботиться так, как ты». То есть, в его понимании женщина существует, чтобы заботиться. Это не любовь, не секс, а именно забота. Он не видел в своей семье настоящих отношений между мужчиной и женщиной, знает только материнскую заботу.