«Мама с Галей по сути организуют Жене интимную ночь». Обсуждаем с психологом, что такое «Ирония судьбы»
Анализируем, что делает историю про стандартных людей в стандартных квартирах настолько нестандартной
Просмотр главного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова уже давно стал ритуалом. Фразы любимых героев разошлись на цитаты и мемы, песни стали хитами. Кажется, мы каждый кадр знаем наизусть. Но часто бывает, что взглянуть на знакомое и привычное другим взглядом сложно, и мы не замечаем даже совсем очевидных вещей. Мы обсудили с психологом Виталием Болдузевым почему так долго не складывалась личная жизнь Жени Лукашина и Нади Шевелёвой.
– В «Иронии судьбы» Женя и Надя растут без отца, им за 30, но они до сих пор живут с одинокими мамами.
– Действие происходит в 1975 году в эпоху брежневского застоя. Герои фильма относятся к поколению детей войны. Лукашину – 36 лет. Он родился перед самой войной. Скорее всего, отца своего не помнит. И то же самое у Нади. Мужчины в их семье, возможно, погибли на фронте. Во всяком случае очевидно, что Женя всю жизнь прожил с одной мамой. Вспомните, что он ей говорит: «Зачем нам кто-то ещё, все равно не одна жена не будет обо мне заботиться так, как ты». То есть, в его понимании женщина существует, чтобы заботиться. Это не любовь, не секс, а именно забота. Он не видел в своей семье настоящих отношений между мужчиной и женщиной, знает только материнскую заботу.
Мама устраивает интим для сына
– Значит, Женя неспроста холостяк – он «маменькин сыночек» и не умеет строить отношения?
– Я бы сказал, что Жене сложно отстраивать равные отношения. Он всё время вступает в борьбу, причем даже с женщиной. В его представлении всегда кто-то старший, кто-то младший, кто-то командует, а кто-то подчиняется. Как только Надя в чем-то ему отказывает или намекает, что он переходит границы, он начинает вести себя как школьник, который дёргает девочку за косичку. Например, когда она отказывается убрать фотографию Ипполита, Женя пытается выбросить ее. Опять-таки это значит, что у него нет представления, как ведут себя взрослые мужчины и женщины. Очевидно, что с Галей у него такие же неравные отношения, только в обратную сторону – там он старше и играет родительскую фигуру.
– А мне показалось, что Галя рулит их отношениями, она подталкивает Лукашина сделать ей предложение.
– Да, Галя действительно берет инициативу. А вы обратили внимание, как она быстро меняет тон? На его вопрос «А как же Катаняны? – женщина сразу отвечает: «Обойдутся!». Как только он согласился на брак, у неё тут же появился командный тон. Почему Лукашин убегает от женщины? Он понимает, что вольница закончится, в баню с друзьями его больше не пустят. Когда она в первой сцене уговаривает Лукашина провести новогоднюю ночь вдвоем без друзей, она говорит Жене, что у него хорошая мама, которая на ночь уйдёт к подруге. То есть, Галя через голову Лукашина договорилась с его мамой. Налицо сговор. Две женщины вступают в коалицию, чтобы устроить личную жизнь Жене. Галя не только напрашивается на интимную ночь и сама же организует её.
В СССР секса не было
– И мама Жени готовит на кухне и внимательно слушает каждое слово этого тщательно срежиссированного спектакля по соблазнению Лукашина…
– Не только слышит, но и контролирует процесс. И вот эту хорошо организованную сцену признания внезапно прерывает звонок в дверь. Это Павлик пришел звать Лукашина в баню. Мама стоит на страже и его выставляет. Она ведёт себя, как мама маленького ребёнка, к которому пришел друг звать на улицу, а она не пускает. Мама применяет тактику «ложь во спасение», придумывая на ходу, что пришла телеграмма или соседка за солью – чтобы мальчик не отвлекался и у них ничего с Галей не сорвалось. А вот после предложения руки и сердца мама легко отпускает сына в баню с друзьями. Как думаете зачем?
– Чтобы он помылся?
– Да, абсолютно верно! Чтобы в новогоднюю ночь Женя был чистым. Мама же договорилась с Галей, что на ночь уйдёт и оставит их наедине. Она организует сыну брачную ночь. В те времена брак иногда являлся своеобразным разрешением на секс. Неслучайно Женя объявляет друзьям в бане, что он сегодня женится. Но речь явно не идёт о свадьбе – все ЗАГСы в новогоднюю ночь закрыты. Это про секс, которого, как известно, в Советском союзе не было. Лукашин собирается провести ночь с женщиной и называет это «жениться».
Почему Надя не позвонила в милицию?
– А что мама Нади? Она ведь тоже уходит из дома, чтобы дочь могла побыть наедине с Ипполитом…
– Да, когда Надя приходит с работы, её ждёт уже накрытый стол. Тоже материнская забота о личной жизни дочери. Смотрите, что здесь интересно. Когда Надина мама возвращается и застаёт в их квартире Лукашина, она заставляет его вывернуть карманы, а потом арестовывает. Бой-баба, правда? Хотя даже нет сомнений, что она не справится с ним. И дочь ведёт себя аналогичным образом, копируя модель поведения матери. Что бы вы сделали, если бы обнаружили в своей квартире спящего незнакомого пьяного мужчину?
– Позвонила бы в полицию.
– Вот именно! Вместо того, чтобы пищать, кричать, звать на помощь, звонить в милицию, Надя начинает его бить, таскать по полу. А между тем, пьяный мужчина может вести себя очень агрессивно… Когда так же ведёт себя её мама, то становится понятно, откуда ноги растут. Более того, Ипполит хорошо знает и принимает эту модель поведения. Когда назревает драка с Лукашиным, Ипполит несколько раз кричит Наде: «Уйми этого типа!».
– Такое ощущение, что этот фильм про сильных, инициативных женщин, которые сами рулят отношениями.
– Надя хорошо усвоила, что в отношениях женщина всегда у руля. До Ипполита и Лукашина у Нади был брак наполовину. 10 лет она провела в отношениях с женатым мужчиной, который приходил 2 раза в неделю. Мама растила ее без отца. Получается, Надя никогда не видела полноценных отношений. Когда Лукашин собирается уходить, она сама ему подсказывает: «Что вы делаете, вы ищете повод остаться?». Таким образом, героиня за него все проговаривает, а потом сама приезжает к нему в Москву. А помните, как Надя и Галя разговаривают по телефону? Это просто песня! «Я у вас мужика не крала». Как будто мужчина – это вещь, предмет, который можно украсть, взять взаймы… В то, что он сам за себя может решать, по ходу никто не верит.
Сыну нужно жениться, чтобы он «хоть кого-нибудь слушался»
– Вообще, Лукашин кажется настолько бесхребетным, что не верится, что он врач-хирург. Даже главная коллизия фильма о том, как Женю перепутали с Павликом и посадили на самолет в Ленинград – всё получается случайно, помимо его воли.
– Да, так бывает. На работе он ответственный «взрослый», в сложных ситуациях на грани жизни и смерти быстро принимает решения, а в личных отношениях абсолютно незрелый «ребёнок». Женя путает «мужско-женские» отношения с «детско-родительскими», где обязательно кто-то командует, кто-то подчиняется, но нет отношений как равных партнёров. В конце фильма мы узнаем, откуда у него такое представление, когда его мама говорит, что ему нужно женится для того, чтобы он «хоть кого-нибудь слушался». Мужчина – это ребёнок, который должен кого-то слушаться, если не маму, то хотя бы жену. Также во второй части происходит любопытный разговор между мамой и Надей: «Вы считаете меня легкомысленной?» – «Поживём – увидим». Мать увидела в Наде сильную женщину, которая берёт быка за рога. Хотя прямо перед приездом ленинградской гостьи она сама собиралась ехать к Гале, чтобы помирить их с сыном. Но поскольку Женя уже помирился с другой женщиной, она отпускает ситуацию.
– В сиквеле «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова Надя и Женя расстались. Как вы считаете, они действительно могли расстаться?
– Это субъективное видение новых авторов, которые взялись снимать продолжение. Видимо, это им нужно было, чтобы драматургическая конструкция работала. Из первого фильма я не вижу расставания. Там всё про хэппи-энд, про то, что два одиночества наконец нашли друг друга. Да, героям трудно налаживать отношения, но принципиальных расхождений, почему они не могут быть вместе, – нет.
Подводя итог, мы видим, что многие поступки героев продиктованы воспитанием. В их головах такие представления об отношениях мужчины и женщины, какими их сформировали родители. Обе мамы активно продолжают рулить личной жизнью своих взрослых детей.