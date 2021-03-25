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Сегодня, в 11:13

«Дождь»* под Новый год расскажет о фейках Путина

Также в праздничную ночь на телеканале обсудят отношения мужчин и женщин и покажут концерт с участием Би-2, Сукачевым, «Браво», «Ногу свело», Сургановой, и это, конечно далеко не все

Фото: Телеканал-иноагент «Дождь»

Будет еще многое-многое другое интересное, включая самый откровенный разговор с Натальей Синдеевой о жизни после 50-ти, пластике и любовниках. 

Предположим, что в 8 часов вечера 31 декабря вы еще режете свой самый правильный оливье и сельдь по шубой и вам некогда смотреть на экран телевизора или компа. Тогда самое время включить «И так далее с Михаилом Фишманом. Итоговый выпуск», потому что в этой программе главное не смотреть, в слушать. И вообще, она тонизирует. Михаил Фишман вместе с гостями и аналитиками попытается разобраться в значении основных событий и решений года и в том, куда они нас приведут.

Фото: «Дождь»*

В 21.30 — Новогодний выпуск Fake news. Ведущие Илья Шепелин и Мария Борзунова со своими гостями, которые почти все иноагенты, обсудят тему Навального, главные фейки Путина и электронное голосование, перепись, вакцину и Беларусь и не только. 

Фото: «Дождь»*

В 23.00 — «Женщины сверху»: новогодний выпуск «Что? Где? Куда?», где женщины и мужчины играют против друг друга. На этот раз мужчины в лице Юрия Музыченко (The Hatters), Ильи Колмановского (подкаст "Голый землекоп"), Стаса Круглицкого (Стас Просто Класс), Карена Адамяна (ютуб-канал Макарена) и Зазы Наполи (травести-дива) играют против блистательных Лолиты, Ирины Шихман, Анастасии Татуловой, Нелли Уваровой и других. Кто выиграет? Смотрите 31 декабря! 

Фото: Соцсети

Ровно в полночь — Концерт! Будут премьерные выступления 2021 года, которые будут показаны в эфире впервые: Би-2 «HAPPY NEWBEST», КИНО «Кино в Севкабеле», The Hatters «Юбилейный концерт», Гарик Сукачёв «59:59», Сурганова и Оркестр, Ногу Свело! «на Хуторе Ёлки», Zdob si Zdub «Bestiarium Live». Также будут повторы концертов, снятые на Дожде в программе Liveнь в 2021: Billy’s band, Нервы, Найк Борзов, Тараканы!, Браво, TequilaJazzz и другие.

Фото: «Дождь»*

1 января в восемь вечера — смотрите и слушайте Наталью Синдееву, главу телеканала. 

Это будет не просто интервью, а искренний разговор с друзьями и знакомыми — это Ирина Хакамада, Юлия Ауг и Татьяна Лазарева. Это будет откровенный разговор о жизни после 50-ти, новой этике, пластических операциях и молодых любовниках. А еще собеседницы подведут личные итоги уходящего года.

* «Дождь» объявлен властями РФ «иностранным агентом».

*Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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