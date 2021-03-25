«Дождь»* под Новый год расскажет о фейках Путина

Предположим, что в 8 часов вечера 31 декабря вы еще режете свой самый правильный оливье и сельдь по шубой и вам некогда смотреть на экран телевизора или компа. Тогда самое время включить «И так далее с Михаилом Фишманом. Итоговый выпуск», потому что в этой программе главное не смотреть, в слушать. И вообще, она тонизирует. Михаил Фишман вместе с гостями и аналитиками попытается разобраться в значении основных событий и решений года и в том, куда они нас приведут.