Что нам покажут в Новый год. Российское ТВ будет издеваться над антиваксерами и ностальгировать

Российские телеканалы определились с новогодней программой, не оставив в стороне и тему пандемии коронавируса, а также ударившись в ностальгию. Некоторые кнопки вообще не придумали ничего оригинального и будут показывать сериалы в режиме нон-стоп. Чем еще порадует зрителя «зомбоящик» - в обзоре «Собеседника».

Советская классика и шутки над ковидом

По традиции, главная борьба за зрителя развернется между Первым каналом и «Россией-1» - именно эти кнопки в последние годы с переменным успехом лидируют в новогоднем рейтинге. В основном, верхнюю строчку телерейтинга занимает канал, транслирующий главный новогодний фильм - «Ирония судьбы, или С легким паром!». Его Первый канал и «Россия-1» показывают по очереди. В этом году право показа получила вторая кнопка. Однако, канал Константина Эрнста решил ответить, что называется, симметрично - практически в то же время он покажет продолжение культового фильма Эльдара Рязанова - «Ирония судьбы. Продолжение».

Однако, российский телезритель - персонаж довольно консервативный, поэтому можно с уверенностью предположить, что лидером в новогодний вечер станет именно «Россия-1».

В остальном же два главных канала страны не придумали ничего нового. Весь предновогодний день они будут крутить советские фильмы, которые зрители выучили уже наизусть. «Полосатый рейс», «Карнавальная ночь», «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» на Первом. «Операция Ы», «Девчата», «Любовь и голуби», «Бриллиантовая рука», «Джентельмены удачи» на «России-1».