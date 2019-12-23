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Что нам покажут в Новый год. Российское ТВ будет издеваться над антиваксерами и ностальгировать

Что покажут по телевизору в новогоднюю ночь - обзор «Собеседника»

Фото: Global Look Press

Российские телеканалы определились с новогодней программой, не оставив в стороне и тему пандемии коронавируса, а также ударившись в ностальгию. Некоторые кнопки вообще не придумали ничего оригинального и будут показывать сериалы в режиме нон-стоп. Чем еще порадует зрителя «зомбоящик» - в обзоре «Собеседника».

Советская классика и шутки над ковидом

По традиции, главная борьба за зрителя развернется между Первым каналом и «Россией-1» - именно эти кнопки в последние годы с переменным успехом лидируют в новогоднем рейтинге. В основном, верхнюю строчку телерейтинга занимает канал, транслирующий главный новогодний фильм - «Ирония судьбы, или С легким паром!». Его Первый канал и «Россия-1» показывают по очереди. В этом году право показа получила вторая кнопка. Однако, канал Константина Эрнста решил ответить, что называется, симметрично - практически в то же время он покажет продолжение культового фильма Эльдара Рязанова - «Ирония судьбы. Продолжение».

Однако, российский телезритель - персонаж довольно консервативный, поэтому можно с уверенностью предположить, что лидером в новогодний вечер станет именно «Россия-1». 

В остальном же два главных канала страны не придумали ничего нового. Весь предновогодний день они будут крутить советские фильмы, которые зрители выучили уже наизусть. «Полосатый рейс», «Карнавальная ночь», «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» на Первом. «Операция Ы», «Девчата», «Любовь и голуби», «Бриллиантовая рука», «Джентельмены удачи» на «России-1». 

Фото: Мосфильм
Без "Иронии судьбы" - никуда

Что касается самой новогодней ночи, то и здесь не будет ничего оригинального. «Россия-1» с 22:05 будет «радовать» зрителя отечественным юмором в лице Евгения Петросяна, Юрия Гальцева и «Новых русских бабок». На анонсе этого концерта стоит остановиться отдельно.

«Россия-1» решила посвятить большой блок «юмористической программы» не очень смешной теме пандемии коронавируса. Так, со сцены прозвучит некая «ария QR-кода», а отдельный блок будет касаться противников вакцинации. Одного из них ВГТРК прямо сравнивает с Иванушкой-Дурачком.

— Ярым антипрививочникам – Бабе Яге (Елена Степаненко), Кощею Бессмертному (Геннадий Ветров) и Иванушке-Дурачку (Александр Олешко) не позавидуешь - разболелись прямо в праздник. Говорят, что зараза к заразе не прилипает, но вирус проник и в сказку! - хохмит «Россия-1».

Как всегда, ВГТРК будет шутить и над политиками. Но не над российскими, а над иностранными. 

— На «Парад звезд» пожалуют и лидеры мировых держав: Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров), Джо Байден (Эммануил Виторган) и Борис Джонсон (Игорь Христенко). Разведка донесла им, что самый веселый Новый год отмечают именно у нас, на телеканале «Россия»! Элегантная Ангела Меркель (Юрий Стоянов) выйдет на сцену с прощальным танго перед уходом в отставку. Одним словом, «Танцует Меркель! И все померкль! - говорится в релизе ВГТРК.

После курантов на «России-1» начнется традиционный «Голубой огонек на Шаболовке». Отдельно писать про это зрелище невыносимо - лучше почитать репортаж «Собеседника» от 2019 года. Тогда корреспондент нашего издания устроился актером массовки на новогодний «Голубой огонек» и отработал там 12 часов подряд. Это было воплощение параллельной реальности - пластиковый виноград и простая вода в бокалах. 

Фото: Первый канал
Главная кнопка ударилась в ностальгию

Первый канал же решил внести некую нотку оживления - вместо обычной новогодней ночи предложив ностальгическую. «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя» - так будет называться праздничное шоу детища Константина Эрнста. На Первом решили отдать «дань уважения музыкальной лихости 90-х». 

— Хит-парады того времени — это соседство хип-хопа, поп-музыки, рока и техно. В полной мере в этом можно будет убедиться во время Новогодней ночи на Первом канале, - сообщили в пресс-службе. 

Сериалы и танцы

НТВ решил пойти ва-банк и второй год подряд будет показывать на Новый год один из самых удачных своих проектов - шоу «Маска». Оно будет идти без малого 6 часов. А сразу после окончания на четвертой кнопке выйдет совсем нестандартный «голубой огонек» - в духе старого Ren-TV. Это будет «Квартирник у Маргулиса», где соберутся представители рока и андеграунда. Неформатность будет подчеркивать и перевёрнутая новогодняя елка. «Россия-К» покажет новогодний гала-концерт шоу «Романтика романса».

Остальные федеральные каналы пошли по проторенной дорожке. РЕН ТВ будет 25 часов (!) показывать фестиваль «Легенды Ретро-фм» (хотелось бы найти человека, который будет смотреть это больше суток). «Пятница» тоже ударилась в ностальгию и вновь покажет «Супердискотеку 90-х» (она будет идти больше 12 часов).

Фото: Global Look Press
Репертуар некоторых каналов не меняется уже 10 лет

Канал «Мир» (его курирует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков) перенесет еще на 10 лет раньше - в фестиваль «Дискотека 80-х». Кстати, «Мир» станет одним из немногих телеканалов, которые не будут транслировать новогоднее поздравление Владимира Путина. Оно и понятно - канал вещает на несколько стран СНГ, потому довольно странно показывать жителям Казахстана речь президента России. 

«Пятый канал» и ТВ-3 не придумали ничего лучшего, как показывать 31 декабря сериалы. Некогда питерская кнопка будет транслировать свой шедевр - «След» (чей рейтинг на «Кинопоиске» составляет 4,7), а главный мистический - «Слепую» с еще более выдающимися показателями - 4,2). После боя курантов «Пятый канал» покажет новогоднюю сказку «Алые паруса», а ТВ-3 - «Лучшие песни нашего кино», которые повторяются там уже который год подряд. 

На СТС и ТНТ - тоже без перемен: «Уральские пельмени» да Comedy Club. На «Домашнем» - предсказания на 2022 год. «ЧЕ» будет показывать шоу «+100500». 

Наверное, оригинальнее всех поступил канал «Ю». В новогоднюю ночь он покажет шоу 17-летней выдержки «Дом-2», которое закрыли, а затем открыли снова. 

В общем, новогоднее телевидение продолжает деградировать, все больше напоминая прошлогоднее заветревшееся оливье. И традицию нарушать не хочется, и выбросить жалко. 

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