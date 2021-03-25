Светлана Пермякова покинула шоу "Звезды в Африке". Ее выкинула 19-летняя блогерша. Стали известны имена финалистов проекта
За место в финале боролись актриса Светлана Пермякова, футболист Вячеслав Малафеев и блогер Юлия Гаврилина
Так как участников шоу в Африке осталось совсем мало, голосование проходило в новом формате. Сначала соперникам пришлось отвечать на каверзные вопросы выбывших с проекта товарищей, что немало напрягло атмосферу. Далее частники должны были голосовать не за того, кого бы они хотели отправить на испытание на вылет, а за того, кто достоин быть в финале.
Первым финалистом шоу, исходя из голосования, стал Вячеслав Малафеев.
В финальном испытании столкнулись 19- летняя блогер и 49- летняя актриса. Несмотря на то, что сама Светлана называла себя в нашем интервью самой старшей участницей, с ней соперничать не так то просто.
Девушкам нужно было пройти череду препятствий, развязать сложные узлы, находясь в закрытых стеклянных контейнерах. Сложность испытания- наполнение контейнеров: живность, грязь с опарышами, тараканы. Светлана Пермякова сильно уступала сопернице, ведь в самом начале не смогла справиться с волнением. Гаврилина с большим отрывом обыграла Пермякову, тем самым, став вторым финалистом проекта.