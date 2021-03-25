Светлана Пермякова покинула шоу "Звезды в Африке". Ее выкинула 19-летняя блогерша. Стали известны имена финалистов проекта

В финальном испытании столкнулись 19- летняя блогер и 49- летняя актриса. Несмотря на то, что сама Светлана называла себя в нашем интервью самой старшей участницей, с ней соперничать не так то просто.

Девушкам нужно было пройти череду препятствий, развязать сложные узлы, находясь в закрытых стеклянных контейнерах. Сложность испытания- наполнение контейнеров: живность, грязь с опарышами, тараканы. Светлана Пермякова сильно уступала сопернице, ведь в самом начале не смогла справиться с волнением. Гаврилина с большим отрывом обыграла Пермякову, тем самым, став вторым финалистом проекта.