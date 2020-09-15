Премьера новых серий мультсериала «Ну погоди!» Что думают зрители?

В первой серии Волк соревнуется с Зайцем за внимание косули Ули, но всякий раз терпит поражение. В этом, в общем, и весь сюжет. В «Лунапарке», помимо косули, Волк и Заяц встречаются с другими новыми персонажами, такими как Барсук Тим, Ежик Шу, а также Котенок.

Судя по комментариям в соцсетях студии, мультфильм понравился, хоть многие и отмечают небольшие недостатки, такие как частое «кряхтение» Волка, несоотношение голоса персонажа, которого озвучивает резидент Камеди Клаба Гарик Харламов, с возрастом героя, проблемы также видят и у озвучки Зайца.

Многим понравилась современная анимация в сериале, хотя из-за нее он выглядит так же, как и другие подобные проекты, и ничем не выделяется. Некоторые, особенно старшее поколение, не могут увидеть в этих персонажах тех самых, которые вышли уже более полувека назад (первая серия «Ну погоди» вышла 6 мая 1969 года), но кто их будет винить за это?

В целом, новый сериал не несет какого-то негатива и вреда детям, поэтому, если откинуть его название, то он может спокойно остаться в своем детском сегменте и, как мне кажется, не должен заслуживать такого внимания как сейчас. Вероятнее всего, через пару дней все забудут о нем, как в свое время и о перезапуске «Простоквашино», которое, к слову, многим понравилось и не вызвало такого обсуждения и негатива в соцсетях.