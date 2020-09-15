Премьера новых серий мультсериала «Ну погоди!» Что думают зрители?
На данный момент запланировано 52 серии сериала
На Youtube-канале Союзмультфильм состоялась премьера нового сериала «Ну, погоди! Каникулы». Кроме того, ее показали на 79 уличных медиаэкранах в городах по всей России. До премьеры сериал получил много критики в интернете за заметно изменившиеся образы главных героев, анимацию и другого стандартного недовольства, которое высказывают к сиквелам и переделкам чего-то старого и всем знакомого. Что в итоге думают зрители первой серии под названием «Лунапарк» и на столько ли он ужасен, как некоторые ожидали – давайте узнаем.
В первой серии Волк соревнуется с Зайцем за внимание косули Ули, но всякий раз терпит поражение. В этом, в общем, и весь сюжет. В «Лунапарке», помимо косули, Волк и Заяц встречаются с другими новыми персонажами, такими как Барсук Тим, Ежик Шу, а также Котенок.
Судя по комментариям в соцсетях студии, мультфильм понравился, хоть многие и отмечают небольшие недостатки, такие как частое «кряхтение» Волка, несоотношение голоса персонажа, которого озвучивает резидент Камеди Клаба Гарик Харламов, с возрастом героя, проблемы также видят и у озвучки Зайца.
Многим понравилась современная анимация в сериале, хотя из-за нее он выглядит так же, как и другие подобные проекты, и ничем не выделяется. Некоторые, особенно старшее поколение, не могут увидеть в этих персонажах тех самых, которые вышли уже более полувека назад (первая серия «Ну погоди» вышла 6 мая 1969 года), но кто их будет винить за это?
В целом, новый сериал не несет какого-то негатива и вреда детям, поэтому, если откинуть его название, то он может спокойно остаться в своем детском сегменте и, как мне кажется, не должен заслуживать такого внимания как сейчас. Вероятнее всего, через пару дней все забудут о нем, как в свое время и о перезапуске «Простоквашино», которое, к слову, многим понравилось и не вызвало такого обсуждения и негатива в соцсетях.