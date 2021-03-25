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Режиссер ищет артиста в тумане, труп не помещается в ванную, - как снимали сериал «Зверобой»

Звезда сериалов «Доктор Рихтер», «Вертинский», фильма «Девятаев» Павел Чинарев рассказал о съемках нового проекта для платформы PREMIER «Зверобой».

Фото: пресс- служба "Premier"

Мари Ворожи и Павел Чинарев

Осенью закончились съемки нового сериала, продюсерами которого выступили известные в мире кино и телевидения Тимур Вайнштейн и Теймур Джафаров, ранее продюсировал проекты «Воронины» и «В клетке». Во главе угла история о серийном маньяке. В последние годы подобного рода проекты встречаются зрителями с критикой, можно вспомнить сериалы «Чикатилло» и скандальное интервью Собчак со скопинским маньяком.


- Когда в жизни происходит ситуация из ряда вон, скажем так, она сразу же становится киногеничной. Тут нет ничего нового, не могу сказать, что именно сейчас снимают много фильмов про маньяков, - всегда было, есть и будет, - комментирует тенденцию Чинарев. 


- Маньяки, как и полицейские, которые на них охотятся, никогда не переведутся. Эта тема всегда интересна зрителям, ведь человек с таким не сталкивается каждый день, - скорее развлекательная история для зрителей, чем вызов на какую- то рефлексию.
- Павел Чинарев
Фото: пресс - служба "Premier"
Павел Чинарев на съемочной площадке

- Действия происходят в провинциальном городе, с довольно депрессивными локациями, как вы себя ощущали во время съемок?

- Мы искали максимально «депрессивные» локации, - это правда. К сожалению, или к счастью, чтобы найти такое место, далеко от столицы уезжать не нужно, можно спокойно наткнуться на непригодное для жилья общежитие, где люди живут с отслаивающейся от потолка краской. Для нашего проекта такая картинка очень удачно подходит, но порой диву даешься, как люди живут в таких условиях. Это общежитие останется в моей памяти навсегда.

- Во время съемок были непредвиденные ситуации?

- Как-то мы снимали сцену в заброшенном лагере, я должен был убегать в туман. Изначально, когда работала дым-машина, на площадке было ветрено, но когда ветер утих, все вокруг оказалось в дыму. Я был весь в белом, поэтому никто из съемочной группы не мог меня увидеть, я и сам ничего не видел. И вот, режиссер и я бегаем в трех соснах, пытаясь найти друг друга по голосу. Еще была одна смешная история. В одной из сцен труп должен был лежать в ванной. В гостиницах сейчас, практически нигде, не ванн, только душевые, поэтому мы нашли «совдеповскую», лучше не скажешь. Ванная оказалась мала для нашего крупного «трупа». Художники, костюмеры, да и вся съемочная группа всеми силами пытались уместить «мертвеца», в ход шло все, в том числе обилие крови, - искусственной, конечно.

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