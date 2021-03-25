Режиссер ищет артиста в тумане, труп не помещается в ванную, - как снимали сериал «Зверобой»

- Действия происходят в провинциальном городе, с довольно депрессивными локациями, как вы себя ощущали во время съемок?

- Мы искали максимально «депрессивные» локации, - это правда. К сожалению, или к счастью, чтобы найти такое место, далеко от столицы уезжать не нужно, можно спокойно наткнуться на непригодное для жилья общежитие, где люди живут с отслаивающейся от потолка краской. Для нашего проекта такая картинка очень удачно подходит, но порой диву даешься, как люди живут в таких условиях. Это общежитие останется в моей памяти навсегда.

- Во время съемок были непредвиденные ситуации?

- Как-то мы снимали сцену в заброшенном лагере, я должен был убегать в туман. Изначально, когда работала дым-машина, на площадке было ветрено, но когда ветер утих, все вокруг оказалось в дыму. Я был весь в белом, поэтому никто из съемочной группы не мог меня увидеть, я и сам ничего не видел. И вот, режиссер и я бегаем в трех соснах, пытаясь найти друг друга по голосу. Еще была одна смешная история. В одной из сцен труп должен был лежать в ванной. В гостиницах сейчас, практически нигде, не ванн, только душевые, поэтому мы нашли «совдеповскую», лучше не скажешь. Ванная оказалась мала для нашего крупного «трупа». Художники, костюмеры, да и вся съемочная группа всеми силами пытались уместить «мертвеца», в ход шло все, в том числе обилие крови, - искусственной, конечно.