Режиссер ищет артиста в тумане, труп не помещается в ванную, - как снимали сериал «Зверобой»
Звезда сериалов «Доктор Рихтер», «Вертинский», фильма «Девятаев» Павел Чинарев рассказал о съемках нового проекта для платформы PREMIER «Зверобой».
Осенью закончились съемки нового сериала, продюсерами которого выступили известные в мире кино и телевидения Тимур Вайнштейн и Теймур Джафаров, ранее продюсировал проекты «Воронины» и «В клетке». Во главе угла история о серийном маньяке. В последние годы подобного рода проекты встречаются зрителями с критикой, можно вспомнить сериалы «Чикатилло» и скандальное интервью Собчак со скопинским маньяком.
- Когда в жизни происходит ситуация из ряда вон, скажем так, она сразу же становится киногеничной. Тут нет ничего нового, не могу сказать, что именно сейчас снимают много фильмов про маньяков, - всегда было, есть и будет, - комментирует тенденцию Чинарев.
- Действия происходят в провинциальном городе, с довольно депрессивными локациями, как вы себя ощущали во время съемок?
- Мы искали максимально «депрессивные» локации, - это правда. К сожалению, или к счастью, чтобы найти такое место, далеко от столицы уезжать не нужно, можно спокойно наткнуться на непригодное для жилья общежитие, где люди живут с отслаивающейся от потолка краской. Для нашего проекта такая картинка очень удачно подходит, но порой диву даешься, как люди живут в таких условиях. Это общежитие останется в моей памяти навсегда.
- Во время съемок были непредвиденные ситуации?
- Как-то мы снимали сцену в заброшенном лагере, я должен был убегать в туман. Изначально, когда работала дым-машина, на площадке было ветрено, но когда ветер утих, все вокруг оказалось в дыму. Я был весь в белом, поэтому никто из съемочной группы не мог меня увидеть, я и сам ничего не видел. И вот, режиссер и я бегаем в трех соснах, пытаясь найти друг друга по голосу. Еще была одна смешная история. В одной из сцен труп должен был лежать в ванной. В гостиницах сейчас, практически нигде, не ванн, только душевые, поэтому мы нашли «совдеповскую», лучше не скажешь. Ванная оказалась мала для нашего крупного «трупа». Художники, костюмеры, да и вся съемочная группа всеми силами пытались уместить «мертвеца», в ход шло все, в том числе обилие крови, - искусственной, конечно.