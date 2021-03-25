Раскрыты тайны нового сезона шоу "Маска" - продюсер Юлия Сумачева поделилась подробностями третьего сезона

Популярные проекты отечественного телевидения «Маска», «Дуэты», «Шоумаскгоон», «Ты супер!» и не только – ко всему этому причастна продюсер Юлия Сумачева. Мы поинтересовались, какой из ее проектов отнял в этом сезоне больше всего сил.

- Конечно же, много сил отняли новогодние проекты, - говорит Сумачева. – На днях мы закончили «Новогоднюю Маску», сняли мюзикл на стихи Михаила Гуцериева «Сказочный Новый год». Любое новогоднее шоу снимается сутками, десятки артистов единовременно находятся на одной площадке, - это очень непросто. Но если говорить об энергозатратности, я бы назвала проект «Дуэты». Нам необходимо было собрать шестьдесят четыре дуэта и за короткое время отснять сезон, а если точнее, мы снимали четыре дня и собрали 128 артистов. Договориться с каждым из них, снимать практически в режиме нон- стоп, – это было серьезным испытанием.

- В новогоднюю ночь мы увидим полюбившиеся маски или вы приготовили что- то новое?

- В новогодней «Маске» будут выступать участники двух сезонов проекта: 4 полюбившиеся маски из первого сезона, все маски второго, и, безусловно, на сцене будут новые герои – десять новых масок. Смотрите нас обязательно, стартуем 31 декабря в 20.22 на телеканале «НТВ».

- Поклонники «Маски» ждут третьего сезона, артисты и костюмы уже выбраны?

- Артисты для третьего сезона уже выбраны, как и маски. Могу сказать одно: моя любимая маска, воплощения которой я жду еще с первого сезона, точно будет в третьем, - маска павлина. Сейчас мы практически на финишной прямой. С 13-ого февраля шоу выйдет в эфир.

- Удалось с кем-то из проекта «Маска» сохранить дружбу, все-таки именно здесь вы контактируете на ином уровне, нежели на других проектах?

- Маска снимается раз в неделю, перед началом проекта мы также проводим большую совместную работу с каждым из героев, поэтому у нас получается каждый год очень дружная команда. По окончанию проекта мы также не перестаем общаться, ведь мы продолжаем работу не только в новогодних шоу, но и в других проектах. Но самое интересное, что «Маска» объединила и участников, хотя они понятия не имели о личности друг друга. Вы же помните историю Ламы и Носорога, к ним присоединился еще и заяц, - Айвазов, Туриченко и Батрудинов сохранили дружбу после проекта.