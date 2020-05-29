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Первый канал в разгар пандемии отказался от QR-кодов для съемок новогодней ночи

От зрителей просят только наличие масок

Фото: Global Look Press

Съемки новогодней ночи-2020

Российские телеканалы вовсю готовятся к встрече Нового года, записывая традиционные (и уже всем надоевшие) «голубые огоньки». Не стал исключением и Первый канал, продолжающий съемки - несмотря на то, что до праздника остается всего две недели. Но есть свои особенности.

Как следует из объявлений о наборе массовки, с которыми ознакомился «Собеседник», от зрителей не требуют наличие QR-кодов. И это несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, которая может усугубиться штаммом «омикрон». 

«Наличие QR-кода НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! При себе иметь паспорт и маску для прохода на территорию», - сказано в объявлении. 

Массовке предлагают обычные условия: отдельный павильон для отдыха в перерывах, а также пауза после каждого номера. Питание и питье - за свой счет. Съемки продолжаются - в ближайшие дни пройдут записи номеров с участием Наташи Королевой, Ларисы Долиной, Леонида Агутина, Дмитрия Маликова, групп «Руки вверх!» и «Белый орел».

«А хорошее настроение обеспечат юмористические номера от мэтров смеха, пародистов Первого и артистов проекта Comedy Club с ТНТ», - убеждают организаторы.

Гонорар - 1,2 тыс. руб. за каждый съемочный день. 

Однако, не все съемки программ для Первого канала проходят с такими небольшими ограничениями. От зрителей шоу «Голос» требуют как маски, так и наличие QR-кода или ПЦР-теста. Правда, съемками «Голоса» занимается не Первый канал, а производящая компания - «Красный квадрат».

Кстати, в пятницу главное вокальное шоу страны должно будет раскрыть секрет - кто заменит в кресле наставника Александра Градского, который ушел из жизни во время съемок нового сезона. Создатели до последнего держат интригу - «Голос» не будет транслироваться на «Орбиту», показ состоится одновременно во всех часовых поясах. 

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