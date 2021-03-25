«Он хотел быть только с Митей». Сергея Соловьева похоронили рядом с сыном

Церемония прощания с режиссером проходила утром в храме Иоанна Богослова на Бронной. По воле самого Сергея Александровича, гражданской панихиды и пышных почестей не было. Тем не менее, на отпевании в церкви было не протолкнуться. Проводить в последний путь режиссера пришли его родные, друзья, коллеги и ученики. Все выражали соболезнования бывшей супруге Соловьева, актрисе Татьяне Друбич, и его дочери Анне Друбич, прилетевшей на похороны отца из США.

Проститься с режиссером пришел актер и музыкант Сергей Бугаев, исполнивший роль Бананана в «Ассе». После съемок Соловьев стал для него другом.

Также на отпевании присутствовали коллеги Павел Чухрай, Владимир Хотиненко, Вадим Абдрашитов, Сергей Шакуров, Анна Меликян. Александр Збруев произнес трогательную речь. Актер несколько раз снимался у Сергея Соловьева – в картинах «Мелодии белой ночи», «Наследница по прямой», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

На Троекуровское кладбище приехал музыкант Юрий Башмет, который принимал участие в съемках «2-Асса-2» и «Анна Каренина».