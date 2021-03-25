«Он хотел быть только с Митей». Сергея Соловьева похоронили рядом с сыном
Сегодня Москва простилась с кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Проводить мэтра в последний путь пришли все три его жены
Церемония прощания с режиссером проходила утром в храме Иоанна Богослова на Бронной. По воле самого Сергея Александровича, гражданской панихиды и пышных почестей не было. Тем не менее, на отпевании в церкви было не протолкнуться. Проводить в последний путь режиссера пришли его родные, друзья, коллеги и ученики. Все выражали соболезнования бывшей супруге Соловьева, актрисе Татьяне Друбич, и его дочери Анне Друбич, прилетевшей на похороны отца из США.
Проститься с режиссером пришел актер и музыкант Сергей Бугаев, исполнивший роль Бананана в «Ассе». После съемок Соловьев стал для него другом.
Также на отпевании присутствовали коллеги Павел Чухрай, Владимир Хотиненко, Вадим Абдрашитов, Сергей Шакуров, Анна Меликян. Александр Збруев произнес трогательную речь. Актер несколько раз снимался у Сергея Соловьева – в картинах «Мелодии белой ночи», «Наследница по прямой», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».
На Троекуровское кладбище приехал музыкант Юрий Башмет, который принимал участие в съемках «2-Асса-2» и «Анна Каренина».
Протоиерей Дмитрий Рощин, проводивший отпевание покойного, был близким другом Сергея Соловьева. Отец Дмитрий рассказал, что после смерти единственного сына у Сергея Александровича начались серьезные проблемы с сердцем. 44-летний сын режиссера от второго брака Дмитрий ушел из жизни три года назад от осложнений после гриппа. Митю отпевали в этом же храме.
– Сергей Александрович был человек страстный, общаться с ним была бурная радость, – вспоминает батюшка. – В душе у него была удивительная любовь к красоте, жажда красоты, нежность, которой он щедро делился и делится со всеми, кто смотрит его фильмы. Когда я приехал к нему месяц назад, он был невероятно мудр - знаете, как японский божок, сидел на кровати, и пребывал в каком-то совершенном дзене. Я говорю: «Ну что, Сергей Александрович, вы всё поняли про жизнь?». Он: «Да, я всё понял». Меня поразило его удивительное спокойствие. Своей дорогой и своим путем он пришел к Богу. Его смерть была тихой и скромной, как его сердце. Для него, в каком-то смысле, желанной. Он жаждал только общения со своим сыном. Сегодня Соловьева похоронили рядом с Митей. Это будет великим счастьем и упокоением для его исстрадавшейся души.
После отпевания я столкнулась с режиссером Владимиром Фенченко, культовым преподавателем ВГИКа, которого обожают все студенты. Владимир Алексеевич также рассказал про необычную энергию Соловьева:
– Он жил с радостью. Неуёмный человек. Брался за одно, за другое, за третье – и везде он выражал свою радость к жизни и любовь к людям. Галерея портретов, написанных его рукой - это нечто невероятное! Рисовал, фотографировал, чего он только не делал! В этом смысле он - художник Возрождения, невероятно разносторонний человек. Он жил с кайфом, и в этом смысле он счастливый человек. Сама выставка – это был памятник.
Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном.