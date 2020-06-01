«Родной…» Дмитрий Быков о Сергее Соловьёве, которого сегодня хоронят в Москве

Ни под кого не подстраивался

Андрей Плахов точно определил его талант как ностальгический. Не в том суть, что сам Соловьёв тосковал по детству или отрочеству. Но он с невероятной точностью – иногда в ущерб чисто кинематографическому качеству – запечатлевал эпохи, в которые жил.

Кстати, первые реакции на его фильмы далеко не всегда бывали восторженными, напротив – их принимали в штыки. Повезло разве что «Ста дням после детства», там как-то не на что было раздражаться, а так-то и «Спасатель», и «Наследница по прямой», и уж точно «Избранные», и бесспорно «Асса» – причём именно со стороны андеграунда и рока – встречали поначалу весьма холодный приём. «Нежный возраст» разругал я лично, и Соловьёв не только не обиделся, но с чем-то даже соглашался. Но в них с такой силой отразилось время со всеми его наивностями, плюсами и минусами, надеждами и глупостями, что постепенно эти фильмы сами стали объектами ностальгии.

Никто уже не помнит сейчас, что тот же андеграунд Соловьёва поначалу вовсе не воспринимался. «Он был эстетически и онтологически чужой, – признавался Баширов в трезвую минуту, – а подростки не смотрели ни «Спасателя», ни «Чужую белую и рябого», потому что это было им, тогдашним, неинтересно».

Прошло время, и оказалось, что главным его выразителем был этот сейсмограф с его невероятной чуткостью, и это не был конформизм. Соловьёв ни под кого не подстраивался – просто он первым видел и фиксировал происходящее. По этой части с ним мог сравниться только его друг Абдрашитов, тоже давно не снимающий, и кажется, это сознательный выбор.

Эротичные и притом робкие семидесятые с их педагогическим новаторством и болезненно-умными, рано созревшими подростками; восьмидесятые с их брожением и предчувствием катастрофы, с их рок-клубами, сквотами и папиками, начинающими богатеть; девяностые с их эклектикой, растерянностью и жестокостью – всё промелькнуло перед нами, все побывали тут. И люди, на дух не принимавшие новые фильмы Соловьёва, начинали тосковать по ним, любовно их пересматривать – потому что в них отразилось время, а ничто не бывает для нас так драгоценно, как концентрированное прошлое.