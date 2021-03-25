Илья Авербух расплакался, говоря о Татьяне Тарасовой

В среду, 15 декабря, в Москве состоялась запись финала восьмого сезона одного из самых рейтинговых проектов Первого канала.

Обычно съемки проходят в чрезвычайно радостной атмосфере – наконец-то закончились выматывающие тренировки, лучшие получат свои награды, приближается Новый год.

В этот раз веселье сдерживало отсутствие бессменного председателя жюри – Татьяны Анатольевны Тарасовой. Она пропустила съемки этого и предыдущего выпуска из-за плохого самочувствия.

Заслуженный тренер СССР много раз признавалась, что «Ледниковый период» стал для нее главной отдушиной в последние годы, говорила, что не будь этого проекта, ее и самой бы уже не было. Так что можно только представить, насколько ей было тяжело от осознания, что две последние съемки пройдут без ее участия.

И это настроение в той или иной степени передалось всем, кто был на площадке. Вот и в самом конце записи, когда слово дали Илье Авербуху, он не смог сдержать эмоций и расплакался, едва начав произносить свою речь.