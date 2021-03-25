Илья Авербух расплакался, говоря о Татьяне Тарасовой
Запись финального шоу "Ледникового периода" прошла без председателя жюри
В среду, 15 декабря, в Москве состоялась запись финала восьмого сезона одного из самых рейтинговых проектов Первого канала.
Обычно съемки проходят в чрезвычайно радостной атмосфере – наконец-то закончились выматывающие тренировки, лучшие получат свои награды, приближается Новый год.
В этот раз веселье сдерживало отсутствие бессменного председателя жюри – Татьяны Анатольевны Тарасовой. Она пропустила съемки этого и предыдущего выпуска из-за плохого самочувствия.
Заслуженный тренер СССР много раз признавалась, что «Ледниковый период» стал для нее главной отдушиной в последние годы, говорила, что не будь этого проекта, ее и самой бы уже не было. Так что можно только представить, насколько ей было тяжело от осознания, что две последние съемки пройдут без ее участия.
И это настроение в той или иной степени передалось всем, кто был на площадке. Вот и в самом конце записи, когда слово дали Илье Авербуху, он не смог сдержать эмоций и расплакался, едва начав произносить свою речь.
Зрители подбодрили продюсера громкими и продолжительными аплодисментами.
Закончился выпуск на том, что его ведущие Алина Загитова и Алексей Ягудин выразили надежду на то, что шоу продлят на еще один сезон. Надеемся, так и будет. По крайней мере я, когда уходила, заметила добрый знак. Когда уже почти все участники и зрители разошлись и разобрали и унесли практически все декорации, табличка «Ледниковый период. Татьяна Тарасова» так и весела на гримерной Татьяны Анатольевны. Кто-то из рабочих сказал мне, что ни у кого рука не поднялась ее снять.