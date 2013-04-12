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В Москве скончался режиссер фильмов «Асса» и «Сто дней после детства» Сергей Соловьев

В 2020 году кинематографист был госпитализирован с ишемическим инсультом

Фото: АГН Москва

Советский и российский кинорежиссер Сергей Савельев скончался в Москве на 78 году жизни, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении кинематографиста.

В январе 2020 года у Соловьева произошел ишемический инсульт. Он был госпитализирован, а в больнице также слег с лихорадкой. при этом у него было больное сердце и сахарный диабет.

Сергей Соловьев известен зрителю по работам «Дом под звездным небом», «Егор Булычев и другие», «Асса», «Сто дней после детства». Он проработал на «Мосфильме» ровно 50 лет до 2019 года, а после возглавил Театр-студию САС в Москве.

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