Константин Райкин, получив приз, произнёс радикально самокритичную речь

- Практически все в спектакле «Плутни Скапена» - мои ученики, - добавил лауреат. - Они репетируют до такой степени лучше, чем я! Господи, такие мастера стали! Я вытаращиваю глаза, думаю: «Если бы я знал, когда их брал пацанами и девчонками, что они вырастут в таких умельцев, я б, может, и не взял бы их. Это счастье, но горькое. Я вообще тупой и медленнее всех. Позже всех прихожу к каким-то удобоваримым результатам. Может, поэтому я и преподаю неплохо, что я тупее самого тупого студента. Просто я терпеливый и знаю, что можно взять измором. Я этим занимаюсь.

Впрочем, Константин Райкин в той же речи в не менее театральной манере отметил, что «очень согласен со зрителями, они вообще как-то выручают меня, ещё когда я был простым сыном Райкина. Если бы не зрители, может быть, я вообще не занялся бы этими профессиями».