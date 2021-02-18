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Константин Райкин, получив приз, произнёс радикально самокритичную речь

Худрук «Сатирикона» был награждён за спектакль «Плутни Скапена»

Фото: Андрей Струнин

Константин Райкин признан лучшим театральным режиссёром по версии зрительской премии «Звезда Театрала». Выйдя на сцену Театра имени Вахтангова за призом, Константин Аркадьевич сказал: «Очень странно. При Римасе, в букете с Бутусовым (Юрий Бутусов также был номинирован на «Лучшего режиссёра», пикантность ситуации в том, что Райкин сейчас репетирует у Бутусова как актёр. - Ред.)».

Ведущая Нонна Гришаева прервала речь Райкина, напомнив, что спектакль Римаса Туминаса «Война и мир» только что вышел и ещё не может быть номинирован, но тот был непреклонен: «При чём тут это?.. При Римасе!» и указал в зал, где сидел Туминас.

Вручение премии «Звезда театрала»
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- Практически все в спектакле «Плутни Скапена» - мои ученики, - добавил лауреат. - Они репетируют до такой степени лучше, чем я! Господи, такие мастера стали! Я вытаращиваю глаза, думаю: «Если бы я знал, когда их брал пацанами и девчонками, что они вырастут в таких умельцев, я б, может, и не взял бы их. Это счастье, но горькое. Я вообще тупой и медленнее всех. Позже всех прихожу к каким-то удобоваримым результатам. Может, поэтому я и преподаю неплохо, что я тупее самого тупого студента. Просто я терпеливый и знаю, что можно взять измором. Я этим занимаюсь.

Впрочем, Константин Райкин в той же речи в не менее театральной манере отметил, что «очень согласен со зрителями, они вообще как-то выручают меня, ещё когда я был простым сыном Райкина. Если бы не зрители, может быть, я вообще не занялся бы этими профессиями».

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