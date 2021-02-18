Константин Райкин, получив приз, произнёс радикально самокритичную речь
Худрук «Сатирикона» был награждён за спектакль «Плутни Скапена»
Константин Райкин признан лучшим театральным режиссёром по версии зрительской премии «Звезда Театрала». Выйдя на сцену Театра имени Вахтангова за призом, Константин Аркадьевич сказал: «Очень странно. При Римасе, в букете с Бутусовым (Юрий Бутусов также был номинирован на «Лучшего режиссёра», пикантность ситуации в том, что Райкин сейчас репетирует у Бутусова как актёр. - Ред.)».
Ведущая Нонна Гришаева прервала речь Райкина, напомнив, что спектакль Римаса Туминаса «Война и мир» только что вышел и ещё не может быть номинирован, но тот был непреклонен: «При чём тут это?.. При Римасе!» и указал в зал, где сидел Туминас.
- Практически все в спектакле «Плутни Скапена» - мои ученики, - добавил лауреат. - Они репетируют до такой степени лучше, чем я! Господи, такие мастера стали! Я вытаращиваю глаза, думаю: «Если бы я знал, когда их брал пацанами и девчонками, что они вырастут в таких умельцев, я б, может, и не взял бы их. Это счастье, но горькое. Я вообще тупой и медленнее всех. Позже всех прихожу к каким-то удобоваримым результатам. Может, поэтому я и преподаю неплохо, что я тупее самого тупого студента. Просто я терпеливый и знаю, что можно взять измором. Я этим занимаюсь.
Впрочем, Константин Райкин в той же речи в не менее театральной манере отметил, что «очень согласен со зрителями, они вообще как-то выручают меня, ещё когда я был простым сыном Райкина. Если бы не зрители, может быть, я вообще не занялся бы этими профессиями».