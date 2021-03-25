Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:01

«От алкоголя воротит, как цыгана от станка!» Артемий Троицкий пожаловался на «кошмарное осложнение» от ковида

Он также поинтересовался у своих читателей не страдает ли кто-то еще от подобной побочки

Фото: Twitter @aktroitsky

Советский и российский журналист, музыкальный критик и писатель Артемий Троицкий рассказал, что дважды вакцинирован от коронавируса, но недавно он переболел и у него возникло странное «осложнение» в виде невозможности пить алкоголь. 

«В начале ноября отболел в лёгкой форме (2жды уколот) Ковидом. Сейчас в норме, кроме одного кошмарного осложнения: от алкоголя воротит, как цыгана от станка! Дом ломится от вкусных напитков, жена (тоже переболела) бухает, а я не могу себя заставить!» – написал Троицкий в своем Twitter. 

Он также поинтересовался у своих читателей не страдает ли кто-то еще от подобной побочки. 

Музыкальный критик Артемий Троицкий признал себя «дедом». Он не знает ни одного российского артиста из годового рейтинга Spotify
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 2 часа назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Культура и ТВ 39 минут назад

Кокаинетка и доченьки. Подборка выступлений Александра Вертинского из одноименного сериала

Культура и ТВ 3 часа назад

Валерий Плотников: Я был рад, когда Валя Гафт наконец нашел свое счастье.

Шоу-бизнес 16 часов назад

Элджея оштрафовали на ₽100 000. До решения суда рэпер уехал из России на Кипр

Шоу-бизнес 16 часов назад

Национальная музыкальная премия «Виктория». Фоторепортаж «Собеседника»

Культура и ТВ 17 часов назад

Воссоединение «Ленинграда», 95-летний Зацепин, триумф Агутина

Культура и ТВ 18 часов назад

Кого не любит наше телевидение, или Есть ли «чёрные списки»?

Культура и ТВ 18 часов назад

В Москве пройдёт XII международная выставка «Искусство куклы»

Культура и ТВ 19 часов назад

Нине Ургант вручат приз «Легенда сцены» посмертно

Культура и ТВ 20 часов назад

«Миша, а давай домами поменяемся»: Иван Краско вспомнил, как Ургант чуть не поймала на слове Боярского

Культура и ТВ 20 часов назад

«Проще было с 70-летием поздравить»: Александр Розенбаум не понял, за что его наградили

Культура и ТВ 20 часов назад

Нина Ургант: «Ну, какая теперь из меня актриса? Я же в деменции…»

Культура и ТВ 21 час назад

Первый канал показал новый выпуск «Голоса» с ещё живым Градским

Культура и ТВ 22 часа назад

Сегодняшний «Вечерний Ургант» снимали вчера, ещё до кончины Нины Ургант

Культура и ТВ 22 часа назад

«Новое название театра будет старое»: МХАТ им. М. Горького меняет название

Культура и ТВ 22 часа назад

«Не хочу, чтобы меня видели беспомощной»: как умирала Нина Ургант

Культура и ТВ 22 часа назад

Умерла актриса из фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант

Шоу-бизнес 1 день назад

"Наглая ложь про Фриске": Распутина откровенно рассказала об очередном скандале у Малахова

Культура и ТВ 1 день назад

«Хабенский – не самый плохой вариант, а Варшавер не посмотрел, сколько ему лет». Иосиф Райхельгауз о ситуации в театре изнутри

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика