«От алкоголя воротит, как цыгана от станка!» Артемий Троицкий пожаловался на «кошмарное осложнение» от ковида

Советский и российский журналист, музыкальный критик и писатель Артемий Троицкий рассказал, что дважды вакцинирован от коронавируса, но недавно он переболел и у него возникло странное «осложнение» в виде невозможности пить алкоголь.

«В начале ноября отболел в лёгкой форме (2жды уколот) Ковидом. Сейчас в норме, кроме одного кошмарного осложнения: от алкоголя воротит, как цыгана от станка! Дом ломится от вкусных напитков, жена (тоже переболела) бухает, а я не могу себя заставить!» – написал Троицкий в своем Twitter.

Он также поинтересовался у своих читателей не страдает ли кто-то еще от подобной побочки.