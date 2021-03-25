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Музыкальный критик Артемий Троицкий признал себя «дедом». Он не знает ни одного российского артиста из годового рейтинга Spotify

Гуру музыкальной журналистики ищет «местную специфику» в том, что люди его поколения не слышат ничего о новых артистах с миллионами прослушиваний

Фото: YouTube-канал ARU TV

Артемий Троицкий

Журналист Артемий Троицкий в личном микроблоге удивился списку артистов, которые возглавили рейтинг 2021 года на стримингах Apple Music и Spotify.

При этом музыкальный критик не готов так просто соглашаться с поколенческой гипотезой такого положения дел, но подписчики преимущественно придерживались мнения, что всё-таки дело именно в этом. А глобальные рейтинги на то и глобальные, что о них знают больше.

Рубрика: Шоу-бизнес

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