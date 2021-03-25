Музыкальный критик Артемий Троицкий признал себя «дедом». Он не знает ни одного российского артиста из годового рейтинга Spotify
Гуру музыкальной журналистики ищет «местную специфику» в том, что люди его поколения не слышат ничего о новых артистах с миллионами прослушиваний
Журналист Артемий Троицкий в личном микроблоге удивился списку артистов, которые возглавили рейтинг 2021 года на стримингах Apple Music и Spotify.
Усложню задачу: в аналогичных глобальных рейтингах, где всякие Оливии Родриго, Тейлор Свифт, BTS и Drake, я знал и по немногу даже слышал ВСЕХ. Так что дед-то дед, это понятно - но явно есть какая-то местная специфика!— Артемий Троицкий (@aktroitsky) December 2, 2021
При этом музыкальный критик не готов так просто соглашаться с поколенческой гипотезой такого положения дел, но подписчики преимущественно придерживались мнения, что всё-таки дело именно в этом. А глобальные рейтинги на то и глобальные, что о них знают больше.