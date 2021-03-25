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Вчера, в 23:12

Антивоенный манифест «Нищих убивай» от российской рок-группы признали экстремистским

Ответчиками по делу выступили не исполнители или авторы трека, а люди, на чьих страницах была найдена эта запись

Фото: Instagram группы «Порнофильмы»

«Роскомсвобода» обнаружила в обновлениях сайта Минюста, что Дзержинский районный суд в Волгограде внёс в список экстремистских песню группы «Порнофильмы» «Нищих убивай».

При этом ответчиками по делу выступали не авторы и не исполнители трека, а Ольга и Алексей Пастуховы.

«Предполагаем, что это пользователи интернета, на чьих страничках в соцсетях прокуроры обнаружили данную композицию и, особо не вникая в текст, возбудили дело. К сожалению, суд тоже воспринял остро-социальную антивоенную поэзию слишком буквально, приняв решение о запрете песни на территории РФ»

, – пишет «Роскомсвобода».

Группа «Порнофильмы» уже возмутилось в официальных соцсетях, что их никак не оповещали о судебном процессе и пояснила, что песня является кавером с почти дословным переводом на песню группы Dead Kennedys «Kill the poor»:

«Текст песни был практически дословно переведён на русский язык с небольшими художественными украшениями и адаптацией под русскую действительность. Когда мы работали над этой песней, конечно же мы не представляли, что кто-то всерьёз будет рассматривать её в суде, проводить какие-то лингвистические экспертизы и прочее. Нам всегда казалось очевидным, что эта песня поётся от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным»

, – объясняет команда музыкантов.

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