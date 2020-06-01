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Терроризм, наркотики, власть: эксперты перечислили самые опасные темы для комиков

Статья Конституции о свободе художественного творчества на практике не спасает юмористов от уголовного разбирательства

Фото: скрин с YouTube-канала «Stand-Up Club #1»

«Нежелательный в РФ» комик Идрак Мирзализаде теперь участвует в российских шоу дистанционно

В последнем выпуске комедийного шоу «Разгоны» на YouTube комик Идрак Мирзализаде принял участие дистанционно, поскольку больше не может находится в России. Плазма с трансляцией из его дома расположилась среди других юмористов, которые упражнялись в шутках на заявленные темы.

Идрак отбыл десятидневный арест и его пребывание в России было признано судом «нежелательным». Всё из-за шутки, в которой он высмеял ксенофобный подход арендодателей в поиске квартиросъёмщиков. Комик рассказал, как заехал в квартиру, где до него жили русские, а матрас на кровати с оборотной стороны оказался испачкан фекалиями. Из этого он сочинил несколько шуток, что позже были признаны «разжигающими национальную рознь».

Юристка Юлия Козявина в разговоре с порталом «Лигал Академия» отметила, что национальная тематика – не самая опасная для комика в России. 

«Любое упоминание запрещённых веществ в массовой культуре в последние годы приравнивается к их пропаганде. Любой порошок на столе в клипе, любое интервью человека, который когда-то боролся с наркотической зависимостью, все может сойти за пропаганду»

, — объясняет Козявина. Также, по её мнению, опасны шутки на тему религии, ЛГБТ и власти. Последнее в определённом контексте могут квалифицировать и как призывы к изменению конституционного строя. При этом Юлия Козявина ссылается на статью Конституции, которая гарантирует гражданам свободу художественного выражения.

  • Статья 44.1 Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Старший юрист «Центра защиты прав СМИ» (НКО признана иноагентом) Светлана Кузеванова отмечает, что по факту обвинитель даже не учитывает жанровую особенность текстов. 

В пример она приводит кейс с зарисовкой в юмористическом журнале «Красная бурда» о том, как лучше давать и брать взятки. Прокуратура Саратовской области не учла ни направленность журнала, ни стилистку публикации, которая очевидно была написана в качестве шутки. Редакция все-таки выиграла дело, но доказать, что публикация была фельетоном, оказалось очень сложно.

Управляющий партнёр Коллегии медиа-юристов Фёдор Кравченко отмечает опасность темы событий Второй мировой войны.

«В этом смысле в России принято применять репрессивное законодательство в отношении выражения неуважения к памятным датам. По поводу реабилитации нацизма у нас есть несколько норм, которые могут трактоваться очень широко. Нет границы, что можно, а что нельзя»

, – говорит Кравченко.

Светлана Кузеванова сетует, что в России никак не лицензируется деятельность лингвистов. Заказчики часто привлекают для экспертизы специалистов в области филологии или русского языка, имеющих минимальный опыт, но «подыгрывающие» намерениям нанимателя.

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