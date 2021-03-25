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«Вся семья разговаривает репликами из его фильмов»: коллеги о смерти Гаркалина

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский и актер Валерий Баринов о жизни и творчестве Валерия Гаркалина

Фото: Стоп-кадр из фильма "Ширли-Мырли"

Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин был не только одаренным актером, но также редким сочетанием «талантливого человека и очень человека доброго», говорит актер Валерий Баринов, который дружил с ним и вне съемочной площадки. Кроме того, он был крайне увлечен педагогической деятельностью, добавляет Григорий Заславский, возглавляющий ГИТИС, где преподавал Гаркалин.

«Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов. И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным, из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым»,

— говорит Заславский в разговоре с ТАСС, отмечая, что речь идет не только о популярном фильме «Ширли-мырли», в котором сыграл актер, но и о других его картинах. Не забывает ректор также о театральных постановках с его участием, в том числе и о «Гамлете», которого Гаркалин сделал «неожиданно очень трагическим».

«Смерть популярного актёра — это потеря близкого человека для многих тысяч, а может и миллионов людей, которые его знали и любили, к которым он приходил в семью, в каждый дом. Любой сериал делает главного героя или даже не главного как бы членом семьи»,

— делится в эфире «Говорит Москва» коллега Гаркалина по цеху Валерий Баринов, который и сам недавно перенес коронавирус, но в отличие от тезки, сумел побороть болезнь.

Актер рассказывает, что Гаркалин был очень «доброжелательным» человеком и умел добавить доброты и юмора в любой разговор. По словам Баринова, в отличие от других талантов, Гаркалин никогда не замыкался, а напротив, «был удивительный источник света».

Г-н Заславский напоминает, что годом ранее актер набрал в ГИТИС собственный курс. Для студентов он не был «свадебным генералом», как другие руководители, а регулярно занимался с ними, рассказывает ректор:

«Для него это была какая-то очень важная часть жизни — педагогика. И это было тоже его призвание». 

Сегодня стало известно о смерти Валерия Гаркалина. В свои 67 лет актер стал жертвой коронавирусной инфекции. На фоне хронической болезни сердца актеру не помогла вакцинация «Спутником V», которую он прошел летом.

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