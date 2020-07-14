«Жестокие игры»: премьера от худрука Театра Моссовета на фоне конфликта со звёздами

Новый спектакль художественного руководителя Театра имени Моссовета Евгения Марчелли – для тех, кто не любит классические линейные театральные схемы. Сказать, что он экспериментальный – тоже будет неправильно. Скорее придётся по душе либо тем, кому интереснее следить за образами, чем за логикой развития драматического сюжета, либо тем, кто не прочь разгадать не менее загадочную режиссёрскую душу: что хотел сказать автор? Гармонично и уместно не всё, но эпизоды яркие: вот краски, которыми молодой человек брызгает в девушку, создавая эдакое архаусное полотно, вот фотография другой девушки, которую актёр делает, и она тут же появляется на экране в качестве холста… Что касается идеи спектакля, то это немножечко «Отцы и дети». В основном дети (играет актёрская молодёжь 18+). Жестокие игры получились на сцене не такими уж и жестокими. С другой стороны, может ли равнодушие и эгоизм быть экспрессивными? Пожалуй, нет. Действие разворачивается в основном в квартире, где собираются молодые люди гуманитарно-творческого склада. Подобно Серебренникову, Марчелли яркими мазками пытается выстроить атмосферу неформальной и при этом весьма флегматичной тусовки, но до Кирилла Семёновича – будем объективны – по этому показателю не дотягивает. Почти у всех не сложились отношения с родителями. Родители тоже появляются - во втором акте. Финал лишён пессимизма и трагизма, хотя, казалось, к этому должно всё прийти, но в финале разочаровывает скорее то, что он смазан странной фразой, которая звучит обычно на репетициях: «Стоп! Конец спектакля!» Если это действительно режиссёрская задумка, а не накладка, которая случилась в день первой премьеры, то очередной кейс на тему «Я художник, я так вижу» заставляет лишь развести руками. Евгений Марчелли находится не в самой выигрышной ситуации: он в театр пришёл недавно, а звёзды, блиставшие в нём много лет, - Виктор Сухоруков, Александр Домогаров – теперь уходят, предъявляя худруку немало претензий. Пожалуй, можно сказать, что режиссёр рискует остаться непонятым не только коллегами, которых можно обвинить и в интриганстве, и в звёздной болезни, но и зрителями. Впрочем, это дело субъективное, и лучше один раз увидеть. Возможно, кому-то атмосфера спектакля о жестокости молодых, которые все как один а ля Снежная Королева из сказки Андерсена, - попадёт в самое сердце, а заодно и растопит ледяные айсберги, которые окружили Евгения Марчелли.

13, 27 ноября. Москва, Театр имени Моссовета.