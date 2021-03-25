«К вам на могилу не придут!» - накануне ухода из театра Александр Домогаров жёстко высказался в интернете

Обсуждаемое сегодня решение Александра Домогарова уволиться из Театра имени Моссовета, в котором он проработал почти три десятка лет, пресс-служба театра пока не подтверждает: заявления от актёра нет. Сам он на звонки не отвечает. Уход Домогарова из Моссовета вслед за Виктором Сухоруковым может стать вишенкой на торте в серии осенних театральных скандалов в Москве.

В октябре артист публично продемонстрировал в соцсетях отношение к художественному руководителю Евгению Марчелли. Атаковал его Александр Домогаров в комментариях к посту драматурга, режиссёра, телеведущего и экс-редактора отдела культуры «Собеседника» Андрея Максимова в фейсбуке. Максимов сегодня – в числе фаворитов худрука, именно его Марчелли первым пригласил сделать спектакль («Гроза прошла») после прихода в столичный театр из Ярославля. И именно Максимов защищал нового руководителя на фоне недовольства им медийных актёров, с намёком заметив в одной из колонок, что видит в этом недовольстве «изобилие подлости и глупости».

«Избави Бог от вашей эрудиции и вашего видения театра, - написал, в частности, Александр Домогаров Андрею Максимову три недели назад. – Простите, но если вы, даже в сторону, в негативной форме упоминаете фамилию Народного Артиста Гармаша… Он что-то сделал в этом мире! А вы? К вам на могилу придут ещё кто-то, кроме вашей жены и родственниц? К Гармашу – придут! В течение лет будут ходить, а вас забудут через 9 дней, может, 40…». Позже Домогаров добавил, что «к вам и Марчелли – не придут. Пусть проверят мои внуки».

- Что с Вами творится? – Спросил Максимов. – Может, Вам успокоиться? За что Вы воюете? Жалко Вас невозможно, талантливый ведь Вы человек. Всерьёз пишете о том, сколько к кому народу придёт на могилу. Ужас какой.

- Ваша и моя могила будут СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТОМ, кто и как повлиял на сознание и общество! Моя могила – победит. Ваша и Марчелли останется либо в памяти, или в небытии, - Александр Домогаров в этом диалоге был непреклонен и закончил свои комментарии фразой: «Простите, если у вашей жены не хватит цветов».

Ранее из Театра имени Моссовета уволился Виктор Сухоруков. В интервью «Собеседнику» он рассказывал, что причинами такого шага стали разногласия с художественным руководителем Евгением Марчелли и режиссёром театра Юрием Ерёминым.

На днях в театре вышла премьера. Худрук поставил спектакль «Жестокие игры». Андрей Максимов присутствовал в зале. Зал принял постановку относительно сдержанно.